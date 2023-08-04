В мэрии прокомментировали последствия дождя, который обрушился на Барнаул 3 августа
Затоплено оказалось несколько дорожных участков
04 августа 2023, 12:15, ИА Амител
В мэрии Барнаула прокомментировали последствия сильного дождя, который обрушился на краевую столицу вечером 3 августа.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, из-за ливня оказались подтоплены пересечения Павловского тракта с улицей Попова и Малахова, перекрестки Молодежная – Ядринцева и Ленина – Червонная, а также остановка "Бия" на Малахова. Однако на всех этих участках есть исправная сеть закрытой ливневой канализации. Кроме того, на места подтоплений оперативно выезжали бригады "Автодорстроя", чтобы организовать отвод воды.
Также в мэрии добавили, что на пересечении улицы Попова и Павловского тракта значительно улучшилась ситуация за счет устроенных здесь дополнительных дождеприемных колодцев и отдельных веток трубопровода.
"В настоящее время объявлен конкурс на определение подрядчика для разработки проектно-сметной документации на строительство дополнительного ливневого коллектора от улицы Солнечная Поляна в направлении улицы Попова, вдоль Павловского тракта", – отметили в пресс-службе.
12:22:54 04-08-2023
Куда пропал Аркадий Паравозов?! Спасать пора
16:07:40 04-08-2023
Гость (12:22:54 04-08-2023) Куда пропал Аркадий Паравозов?! Спасать пора... "Потому что мимо лужи я могу не пролетать"
16:16:45 04-08-2023
Гость (12:22:54 04-08-2023) Куда пропал Аркадий Паравозов?! Спасать пора... Так он в новости выше спасает уже)))))))))
12:37:43 04-08-2023
Так на Малахова под мостом ремонт идет! асфальт положили, теперь тротуар и остановки делают. Вроде, там и ливневка была. Или только решетки над ямами сделали?
12:40:11 04-08-2023
Короткий дождь как стихийное бедствие))) Кстати, а то, что перекресток Молодежная-Красноармейский затапливает после КАЖДОГО дождя, и там не пройти, это ничего?))) Прямо под носом у районной администрации.
12:56:43 04-08-2023
необходим полноценный проект ливневой канализации с очистными в городе с использованием реки Пивоварки
13:13:36 04-08-2023
Администрация в другом измерении живёт? Какая ливневка есть на Ядринцева? От молодёжной до партизанской река была, что ни пройти, ни проехать. Они смеются что ли?
13:16:44 04-08-2023
Вчера плыл против течения от партизанской до молодежной по ядринцева, хотел повернуть на молодежную в сторону Челюскинцев и не рискнул, в итоге в салоне вода, машина низкая, надо УАЗик покупать или лодку. Мэр города добавит? Как думаете?
13:18:58 04-08-2023
Они сами не знают что говорят, не обладают реальной информацией.
13:22:55 04-08-2023
Гость (12:56:43 04-08-2023) необходим полноценный проект ливневой канализации с очистным... Да проект вам состряпают. За большие деньги. Делать ее кто будет?)
13:25:49 04-08-2023
Это на Попова что ли улучшилась? Это издевательство или как?
13:51:13 04-08-2023
Помню это место на фото... Как-то ехала с работы (по верхнему варианту), годы 2007-2010 , точнее не скажу. А внизу стремительно покрывались водой легковушки, по крышу. Водители просто выбегали и бросали машины.
15:36:14 04-08-2023
Комсомольский Димитрова тоже в дождь не перейти и очень мало секунд пешеходам, даже успел перебраться так машины окатили
15:54:01 04-08-2023
А на партизанке/челюстях со стороны красноармейского море уже выпили руководы города?
16:08:53 04-08-2023
Так пусть уже Томенко даст поручение метеорологам разобраться с осадками.
06:21:58 05-08-2023
Если тендеры на ремонт дорог выигрывают представители азиатских стран, то не удивляйтесь, почему дороги превратились в арыки.
06:38:48 05-08-2023
В Автодоре сидит человек на должности инженера, и он должен объяснить, почему вода после дождя не попадает в ливневку и канализация не справляется с потоком воды. По моему, человек не справляется со своими обязанностями.
06:48:50 05-08-2023
Да, они кстати, денег должны за испорченную обувь, вода мимо ливневок хлещет. Дистанционное Образование приносит плоды.
20:01:51 05-08-2023
Непонятно, почему заминусили последние несколько комментариев...