В мэрии прокомментировали последствия дождя, который обрушился на Барнаул 3 августа

Затоплено оказалось несколько дорожных участков

04 августа 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В мэрии Барнаула прокомментировали последствия сильного дождя, который обрушился на краевую столицу вечером 3 августа.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, из-за ливня оказались подтоплены пересечения Павловского тракта с улицей Попова и Малахова, перекрестки Молодежная – Ядринцева и Ленина – Червонная, а также остановка "Бия" на Малахова. Однако на всех этих участках есть исправная сеть закрытой ливневой канализации. Кроме того, на места подтоплений оперативно выезжали бригады "Автодорстроя", чтобы организовать отвод воды.

Также в мэрии добавили, что на пересечении улицы Попова и Павловского тракта значительно улучшилась ситуация за счет устроенных здесь дополнительных дождеприемных колодцев и отдельных веток трубопровода.