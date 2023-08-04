В Барнауле дети купались в гигантской луже после дождя
Радостных ребят сняли на камеру на улице Малахова
04 августа 2023, 08:45, ИА Амител
Кадр: Barnaul 22
В Барнауле вечером 3 августа прошел сильный дождь, который затопил некоторые улицы и дворы. И дети такому раскладу очень обрадовались.
Так, на улице Малахова в районе пересечения с Павловским трактом воды ребятишкам было по колено – они радостно плескались и даже ныряли, сообщается в паблике Barnaul 22.
А в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказывали, что дети устроили водные забавы во дворе дома № 128 по той же улице Малахова.
Напомним, 4 августа в Барнауле и Алтайском крае также ожидаются дожди, возможна гроза.
08:53:15 04-08-2023
а утром 4-го часть из них проснулась с соплями и коньюктивитом?
09:14:26 04-08-2023
Вчера на ЯДРИНЦЕВА была РЕКА! Не на всех машинах можно было проехать, про пешеходов вообще молчу. КОГДА УЖЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ И ПОСТРОИТ ЛИВНЕВКУ?
09:20:58 04-08-2023
Артур (09:14:26 04-08-2023) Вчера на ЯДРИНЦЕВА была РЕКА! Не на всех машинах можно было ... Никогда. Не знаю, помните вы или нет, но когда-то перед ремонтом, емнип, Красноармейского, кто-то из градоначальников сказал - ливневка - это дорого, будем строить без нее.
09:23:20 04-08-2023
Артур (09:14:26 04-08-2023) Вчера на ЯДРИНЦЕВА была РЕКА! Не на всех машинах можно было ... Никогда! Они же там не ездят. И на 8 марта тоже было море.
09:23:53 04-08-2023
Артур (09:14:26 04-08-2023) Вчера на ЯДРИНЦЕВА была РЕКА! Не на всех машинах можно было ... Смотрите шире, Ядринцева, это и есть ливневка открытого типа.
11:25:41 04-08-2023
Гость (09:23:53 04-08-2023) Смотрите шире, Ядринцева, это и есть ливневка открытого типа... Что все жалуются? дом у реки, красота, многие мечтают об этом, покупайте лодку и в путь
09:50:13 04-08-2023
Артур (09:14:26 04-08-2023) Вчера на ЯДРИНЦЕВА была РЕКА! Не на всех машинах можно было ... Когда-то не так давно Ядринцева, пересекала Молодёжную по насыпи. По обе стороны этой насыпи были огромные лужи, причём с нечётной стороны Ядринцева лужа была такая, что местные из частного сектора катались на лодке... А лужу на чётной стороне постоянно пытались формировать особо отбитые шоферА. 99% их, разумеется, застревали. Даже как-то военный ЗИЛ-137 вытягивал себя лебёдкой, но порвал трос. Живя в детстве в непосредственной близости от этих мест, я и получил свои первые навыки обращения живым великорусским непечатным лексиконом... в 80-е Молодёжную заасфальтировали и народным забавам пришёл конец.
09:31:35 04-08-2023
Тётей изъять в детдома, с родителей удержать мат капитал.
09:42:22 04-08-2023
Гость (09:23:53 04-08-2023) Смотрите шире, Ядринцева, это и есть ливневка открытого типа... Арык))
09:51:53 04-08-2023
И да, в лужах мы не купались, поскольку, как я сейчас припоминаю, дебилов среди нас не было. Мы в этих лужах ловили сачками дафний для прокорма аквариумных рыбок.
14:43:28 04-08-2023
Гость (09:51:53 04-08-2023) И да, в лужах мы не купались, поскольку, как я сейчас припом... А в начале 50-х за домом на ул.Сизова,43,на месте гаражей была низина, которая после дождей прилично заливалась.И мы там купались, дебилами себя не считали, но было весело.Называли дураками тех, кто не хотел купаться.
19:04:52 04-08-2023
Дети тожероссиян купаются.
19:37:26 04-08-2023
Ливнёвка? Вы о чём? Барнаул вам не Венеция. Вон идите искупайтесь в луже, если на море денег нет. P.S. А вообще в столице нашей бардак бардачный в сфере ЖКХ и городского хозяйства.