В Барнауле дети купались в гигантской луже после дождя

Радостных ребят сняли на камеру на улице Малахова

04 августа 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр: Barnaul 22

В Барнауле вечером 3 августа прошел сильный дождь, который затопил некоторые улицы и дворы. И дети такому раскладу очень обрадовались.

Так, на улице Малахова в районе пересечения с Павловским трактом воды ребятишкам было по колено – они радостно плескались и даже ныряли, сообщается в паблике Barnaul 22.

Кадр: Barnaul 22

А в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказывали, что дети устроили водные забавы во дворе дома № 128 по той же улице Малахова.

Кадр: "Инцидент Барнаул"

Напомним, 4 августа в Барнауле и Алтайском крае также ожидаются дожди, возможна гроза.