Памятник Сухову, макет города, арт-объекты и велопарковка появятся в центре Барнаула
На обустройство туристического центра города власти Барнаула готовы потратить 37,8 млн рублей
25 июня 2024, 07:15, Антон Дегтярев
В Барнауле планируют обустроить туристический центр города. На улицах исторической части краевой столицы появятся макет Барнаула, скульптура купца Сухова, 22 арт-объекта с аудиогидом, 25 антипарковочных боллардов, велопарковка, фотозона, а также информационные стенды и стелы. На все это власти города готовы потратить 37,8 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Купец Сухов, макет Барнаула, парковки и болларды
На ул. Мало-Тобольской со стороны проспекта Ленина и проспекта Социалистического поставят 25 антипарковочных боллардов с двух сторон от пешеходной улицы. Еще на Мало-Тобольской появится арт-объект "Купец Сухов" высотой не менее 1,7 метра и шириной не менее метра. Это будет отлитая из металла патинированная скульптура. Детали памятника должны быть проработаны, а портретная часть – легко читаемой. Арт-объект необходимо вписать в пространство.
В Нагорном парке сделают велосипедную парковку и фотозону. Там же подрядчик разместит макет Барнаула 60-х годов XIX века "с учетом реалистичности и прорисовки рельефа местности, размещения зданий, сооружений". На нем будет не менее 21 здания, которые будут отличаться друг от друга.
Макет будет представлять собой отлитую из бронзы карту. Для всех объектов, размещенных на нем, нужно выдержать пропорциональность и размерность. Элементы изготовят в формате 3D из модельного воска путем высокоточного фрезерования. Макет будет установлен на постамент из пуштулимского или саяногорского мрамора, или аналога с частичной или полной полировкой.
Информационные стенды и стелы
Есть в закупке и семь информационных стендов с барельефами. На каждом будет фотография и историческая справка об объекте. Она будет написана в том числе шрифтом Брайля. Появятся стенды на площади Свободы (со стороны бюста П.А. Плотникова), на проспекте Ленина, 14, на ул. Пушкина, 46, на набережной реки Оби, на ул. Мало-Тобольской, на проспекте Ленина, 2в/1 и в парке "Центральный" (у входа № 3).
В Центральном районе города установят и 19 обычных информационных стендов. На них будут сведения об объектах на английском и русском языках.
Кроме стендов, в городе появится 30 новых информационных стел со схемами карт, с размещенными на них иконками общепитов, аптек, гостиниц, санаториев, храмов, арт-объектов, сооружений, адресами улиц и так далее. Будет там и отметка "Вы здесь". Информация должна быть на русском и английском языках.
Арт-объекты и аудиоэкскурсии
В центре города появится и не менее 22 арт-объектов. Это будут отлитые из бронзы патинированные скульптуры. Их поставят на следующих локациях:
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лестница в Нагорный парк со стороны проспекта Красноармейского (семь арт-объектов);
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территория Нагорного парка (пять арт-объектов);
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ул. Ползунова между домами № 39 и 35 (один арт-объект);
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ул. Ползунова, 42 (один арт-объект );
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ул. Льва Толстого, 28б (один арт-объект);
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парк культуры и отдыха "Центральный" (один арт-объект);
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пешеходная часть ул. Мало-Тобольской (один арт-объект);
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ул. Льва Толстого, 24 (два арт-объекта);
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сквер им. Пушкина (два арт-объекта);
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мост на проспекте Ленина через реку Барнаулку (один арт-объект).
Арт-объекты будут связаны с местами установки, с горнозаводским, купеческим, советским и современным периодами развития города. Фигуры будут бронзового цвета, объемные и рельефные.
Также подрядчик должен будет разработать сценарий обзорной аудиоэкскурсии, которая включит в себя описание не менее 15 объектов показа, расположенных на туристическом маршруте (в том числе объектов культурного наследия, общественных территорий, объектов культуры и образования).
"Сценарий должен отражать наиболее интересные исторические факты об объектах, изложенные в легкой интересной форме (историю создания/строительства, интересные факты дальнейшего существования, влияние на историю развития города). Продолжительность сценария по каждому объекту должна быть не менее 30 секунд и не более трех минут. Сценарии аудиоэкскурсии должны быть подготовлены на основе исторических материалов, литературы и публикаций", – сказано в документации.
Закупка появилась на портале 21 июня, заявки желающие смогут подавать до 3 июля, а 5 июля должен определиться подрядчик. Работу компания-победитель закончит до 1 ноября 2024 года. Контракт будет действовать до 20 декабря 2024 года.
Напомним, что сейчас в исторической части Барнаула продолжается благоустройство прибрежной части реки Барнаулки. В будущем мэрия намерена построить набережную вдоль Барнаулки от парка "Центральный" до территории Сереброплавильного завода и Демидовской площади.
Кроме того, власти города делились планами сделать в исторической части города площадь на месте трамвайного кольца между ул. Мало-Тобольской (барнаульский Арбат) и парком "Центральный", чтобы соединить туристические места краевой столицы.
Также недавно мэр Барнаула Вячеслав Франк рассказал, что обсуждение реконструкции исторического Сереброплавильного завода с собственником участка, бизнесменом Евгением Ракшиным, начнется в июле 2024 года.
09:09:42 25-06-2024
Беда в том, что ориентир только на территорию вокруг речки Барнаулки неудачен по простой причине. Это место размножения комаров и пребывание здесь неизбежно связано с дискомфортом. На набережной помимо туч комаров с другого берега из-за обилия там стоячих вод и зарослей ещё и нет защиты от солнца. Пекло. Расположение, ориентация пешеходной зоны на Мало-Тобольской таково, что тень там появляется только поздно вечером. Планируемая пвелопешеходная зона на промышленной - это те же грабли. Выход есть - пешеходный проспект Социалистический к площади Сахарова на возвышенность. Можно сколько угодно распиливать деньги, но не учитывать континентальный климат и очаги размножения комаров на реке Барнауле, к тому же нередко зловонной, мне кажется, глупым.
09:38:27 25-06-2024
Иванов Евгений (09:09:42 25-06-2024) Беда в том, что ориентир только на территорию вокруг речки Б... Не мешайте людям бюджет осваивать.
10:01:35 25-06-2024
Гость (09:38:27 25-06-2024) Не мешайте людям бюджет осваивать.... сорока мультов нет. слезы, да и только. только на фонарики и хватит.
10:04:43 25-06-2024
Памятник Достоевскому слабО поставить? А он гулял там когда-то...
10:16:29 25-06-2024
Гость (10:04:43 25-06-2024) Памятник Достоевскому слабО поставить? А он гулял там когда-... да. и гулял. но больше сидел.
а мысль хорошая, одобрям.
12:16:58 25-06-2024
Мусик (10:16:29 25-06-2024) да. и гулял. но больше сидел.а мысль хорошая, одобрям.... Сидел он в Омском остроге. А в Барнауле даже хотел поселиться, был здесь несколько раз проездом в Кузнецк.
10:39:16 25-06-2024
В Новосибирске комаров нет Их банально травят!!!!!!!!!! А в Барнауле незнают что это такое!!! Знают только на День Победы и другие праздники Делать день сухого закона вот и все развлечения!!!!
10:55:40 25-06-2024
Проспект Социалистический перпендикулярен Мало-Тобольской и в результате тень на нем есть практически весь день с одной либо с другой стороны. По пешеходному проспекту гулять было бы приятно в любое практически время дня,и даже в жаркие дни. К тому же он идёт по району огромного скопления людей. Это удобно в плане доступности. Методические пособия по организации пешеходных зон требуют учитывать это прежде всего .Барнаул, вероятно, единственный город, где пешеходная зона оказалась на краю города, а не в центре его. Администрации плевать на удобство для людей, ей важна лишь концепция, на которую ей удобно спускать деньги. Пустующий кластер подавляющую часть года это результат некомпетентности, устаревших подходов и изоляция градсовета, отсутствия учёта мнения населения.
11:23:20 25-06-2024
а я благодарю уже за то, что перестали Мало-Тобольскую раболепски называть "арбатом"
12:03:46 25-06-2024
Поставить памятник Достоевскому - прекрасная идея! Я бы ещё предложила найти локацию для голубой дамы. Легенды Барнаула - неплохая тема для экскурсоводов.
14:38:45 25-06-2024
Нафиг не сдался ваш "центр", что бы переттся туда "гулять"
У меня на выселках лес рядом
08:59:48 26-06-2024
К сожалению что при устройстве набережной Оби, что при организации Мало-Тобольской, как пешеходной, тоже будет и при устройстве набережной Барнаулки - убирают всю крупномерную зелень. Оставляют лишь маленькие кустарники и вазоны с цветами. При палящем солнце - там невозможно находиться. Сейчас на Барнаулке снова выпилят все деревья, и это станет безжизненной пустошью.
00:12:01 29-06-2024
На той же Малотобольской надо тупо посадить деревья так,чтоб была аллея,тем более в планах речка Барнаулка и кольцо трамвайное под площадь . И люди будут гулять. Сейчас там совершенно не хочется находиться,неуютное,голое место. Ну неужели непонятно???! Деревья,кустарники,лавочки,клумбы, фонтаны,вот что там должно быть!