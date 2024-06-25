На обустройство туристического центра города власти Барнаула готовы потратить 37,8 млн рублей

25 июня 2024, 07:15, Антон Дегтярев

Улица Мало-Тобольская в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле планируют обустроить туристический центр города. На улицах исторической части краевой столицы появятся макет Барнаула, скульптура купца Сухова, 22 арт-объекта с аудиогидом, 25 антипарковочных боллардов, велопарковка, фотозона, а также информационные стенды и стелы. На все это власти города готовы потратить 37,8 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Купец Сухов, макет Барнаула, парковки и болларды

На ул. Мало-Тобольской со стороны проспекта Ленина и проспекта Социалистического поставят 25 антипарковочных боллардов с двух сторон от пешеходной улицы. Еще на Мало-Тобольской появится арт-объект "Купец Сухов" высотой не менее 1,7 метра и шириной не менее метра. Это будет отлитая из металла патинированная скульптура. Детали памятника должны быть проработаны, а портретная часть – легко читаемой. Арт-объект необходимо вписать в пространство.

В Нагорном парке сделают велосипедную парковку и фотозону. Там же подрядчик разместит макет Барнаула 60-х годов XIX века "с учетом реалистичности и прорисовки рельефа местности, размещения зданий, сооружений". На нем будет не менее 21 здания, которые будут отличаться друг от друга.

Макет будет представлять собой отлитую из бронзы карту. Для всех объектов, размещенных на нем, нужно выдержать пропорциональность и размерность. Элементы изготовят в формате 3D из модельного воска путем высокоточного фрезерования. Макет будет установлен на постамент из пуштулимского или саяногорского мрамора, или аналога с частичной или полной полировкой.

Место установки макета города / Фото: госзакупки

Информационные стенды и стелы

Есть в закупке и семь информационных стендов с барельефами. На каждом будет фотография и историческая справка об объекте. Она будет написана в том числе шрифтом Брайля. Появятся стенды на площади Свободы (со стороны бюста П.А. Плотникова), на проспекте Ленина, 14, на ул. Пушкина, 46, на набережной реки Оби, на ул. Мало-Тобольской, на проспекте Ленина, 2в/1 и в парке "Центральный" (у входа № 3).

В Центральном районе города установят и 19 обычных информационных стендов. На них будут сведения об объектах на английском и русском языках.

Кроме стендов, в городе появится 30 новых информационных стел со схемами карт, с размещенными на них иконками общепитов, аптек, гостиниц, санаториев, храмов, арт-объектов, сооружений, адресами улиц и так далее. Будет там и отметка "Вы здесь". Информация должна быть на русском и английском языках.

Эскиз информационного стенда с барельефом/ Фото: госзакупки

Арт-объекты и аудиоэкскурсии

В центре города появится и не менее 22 арт-объектов. Это будут отлитые из бронзы патинированные скульптуры. Их поставят на следующих локациях:

лестница в Нагорный парк со стороны проспекта Красноармейского (семь арт-объектов);

территория Нагорного парка (пять арт-объектов);

ул. Ползунова между домами № 39 и 35 (один арт-объект);

ул. Ползунова, 42 (один арт-объект );

ул. Льва Толстого, 28б (один арт-объект);

парк культуры и отдыха "Центральный" (один арт-объект);

пешеходная часть ул. Мало-Тобольской (один арт-объект);

ул. Льва Толстого, 24 (два арт-объекта);

сквер им. Пушкина (два арт-объекта);

мост на проспекте Ленина через реку Барнаулку (один арт-объект).

Арт-объекты будут связаны с местами установки, с горнозаводским, купеческим, советским и современным периодами развития города. Фигуры будут бронзового цвета, объемные и рельефные.

Также подрядчик должен будет разработать сценарий обзорной аудиоэкскурсии, которая включит в себя описание не менее 15 объектов показа, расположенных на туристическом маршруте (в том числе объектов культурного наследия, общественных территорий, объектов культуры и образования).

"Сценарий должен отражать наиболее интересные исторические факты об объектах, изложенные в легкой интересной форме (историю создания/строительства, интересные факты дальнейшего существования, влияние на историю развития города). Продолжительность сценария по каждому объекту должна быть не менее 30 секунд и не более трех минут. Сценарии аудиоэкскурсии должны быть подготовлены на основе исторических материалов, литературы и публикаций", – сказано в документации.

Закупка появилась на портале 21 июня, заявки желающие смогут подавать до 3 июля, а 5 июля должен определиться подрядчик. Работу компания-победитель закончит до 1 ноября 2024 года. Контракт будет действовать до 20 декабря 2024 года.

Места установки антипарковочных боллардов/ Фото: госзакупки

Напомним, что сейчас в исторической части Барнаула продолжается благоустройство прибрежной части реки Барнаулки. В будущем мэрия намерена построить набережную вдоль Барнаулки от парка "Центральный" до территории Сереброплавильного завода и Демидовской площади.

Кроме того, власти города делились планами сделать в исторической части города площадь на месте трамвайного кольца между ул. Мало-Тобольской (барнаульский Арбат) и парком "Центральный", чтобы соединить туристические места краевой столицы.

Также недавно мэр Барнаула Вячеслав Франк рассказал, что обсуждение реконструкции исторического Сереброплавильного завода с собственником участка, бизнесменом Евгением Ракшиным, начнется в июле 2024 года.