В мэрии рассказали, какие дороги починили в Барнауле минувшей ночью
Работы велись на четырех улицах
01 июня 2024, 16:50, ИА Амител
Ремонт дороги в Барнауле / Фото: barnaul.org
В Барнауле в ночь на 1 июня работали шесть бригад "Автодорстроя", которые ремонтировали дороги города, сообщает мэрия.
Специалисты асфальтировали следующие участки:
- на ул. Кутузова от Лесного переулка до шоссе Ленточный бор;
- на ул. Малахова от ул. Чудненко до пр. Космонавтов;
- на ул. Ядринцева и ул. Челюскинцев от пр. Строителей до Папанинцев.
В администрации подчеркнули, что на текущей неделе из-за дождей дорожники в основном проводили работы по предварительной подготовке участков к асфальтированию. А прекращение осадков позволило продолжить локальный ремонт уже подготовленных к восстановлению дорог.
"Всего на сегодняшний день в рамках текущего ремонта восстановлено 30 511 квадратных метров дорог. Работы по текущему ремонту дорог выполняются согласно еженедельному плану", – отметили в пресс-службе.
18:28:06 01-06-2024
У них к лопаткам должен быть привязан на веревочкемаленький шпателек. Что бы очищать лопаты от постоянно налипающего асфальта. У этих нет такого. Значит они льют на лопатвсалярку. А она растворяет асфальт. Значит нужно запомнить все улицы про которые здесь написали и постараться объезжать их по другим улицам.
21:00:09 01-06-2024
На Ядринцева ямы никто не заделал. Мэр проверь сам завтра утром и навесь своим замам.
10:30:00 02-06-2024
Гость (21:00:09 01-06-2024) На Ядринцева ямы никто не заделал. Мэр проверь сам завтра ут... ядринцева засыпать куринным навозом.
12:26:30 03-06-2024
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