В мэрии рассказали, какие дороги починили в Барнауле минувшей ночью

Работы велись на четырех улицах

01 июня 2024, 16:50, ИА Амител

Ремонт дороги в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле в ночь на 1 июня работали шесть бригад "Автодорстроя", которые ремонтировали дороги города, сообщает мэрия.

Специалисты асфальтировали следующие участки:

на ул. Кутузова от Лесного переулка до шоссе Ленточный бор;

на ул. Малахова от ул. Чудненко до пр. Космонавтов;

на ул. Ядринцева и ул. Челюскинцев от пр. Строителей до Папанинцев.

В администрации подчеркнули, что на текущей неделе из-за дождей дорожники в основном проводили работы по предварительной подготовке участков к асфальтированию. А прекращение осадков позволило продолжить локальный ремонт уже подготовленных к восстановлению дорог.