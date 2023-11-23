В мэрии рассказали, когда откроют для движения мост на Новом рынке
Полностью сдать объект подрядчик должен будет летом 2024 года
23 ноября 2023, 09:30, ИА Амител
Открытие движения по путепроводу на проспекте Ленина состоится до конца ноября, сообщили в мэрии.
"Как и установлено условиями муниципального контракта, открыть движение по проспекту Ленина в районе ТЦ "Пионер" планируется до конца текущего месяца", – рассказали в горадминистрации.
Сейчас на мосту завершают работы по укладке верхнего слоя асфальта, устройству тротуаров и трамвайных путей, также устанавливают перила, ограждения и освещение. На следующей неделе здесь подключат контактную сеть, обкатают рельсы, нанесут дорожную разметку и доделают прочие работы.
В следующем году продолжится благоустройство подмостового пространства. Полностью завершить работы и сдать объект подрядчик должен до конца июня 2024-го.
09:54:39 23-11-2023
А когда конец у ноября ?
13:42:07 23-11-2023
Гость (09:54:39 23-11-2023) А когда конец у ноября ?... Еще спроси, а какого года.
10:06:45 23-11-2023
Просто удивительно, как везет с погодой строителям. Снега нет, сухо, температуры приемлемые. Да там нужно круглосуточно работать, а они месяц асфальт укладывают на пятиста метрах.
10:20:38 23-11-2023
Гость (10:06:45 23-11-2023) Просто удивительно, как везет с погодой строителям. Снега не... А вы на своей работе готовы круглосуточно работать? Умники блин.
10:44:47 23-11-2023
Гость (10:20:38 23-11-2023) А вы на своей работе готовы круглосуточно работать? Умники б... Там четырём таджикам вполне можно круглосуточно трудится ( сутки/трое) Судя по камерам с этого "праздника жизни"
11:38:32 23-11-2023
Гость (10:20:38 23-11-2023) А вы на своей работе готовы круглосуточно работать? Умники б... вам же никто не говорит что один человек должен работать 24 часа. Можно же выводить 3 смены по 8 часов как на непрерывном производстве. Вы сначала думайте - потом пишите.
01:34:51 27-11-2023
Гость (10:20:38 23-11-2023) А вы на своей работе готовы круглосуточно работать? Умники б... А 2,2млрд на мизерный мост тратить?! За такие бабки его за неделю должны были сделать!
19:18:33 23-11-2023
Гость (10:06:45 23-11-2023) Просто удивительно, как везет с погодой строителям. Снега не... Как не стыдно-то давать советы специалистам космической величины и космической же глупости?!!!
10:16:10 23-11-2023
ноября этого года?
12:22:13 23-11-2023
до конца июня 2024-го --- а ездить наверное можно будет уже в 2025. Ну до 2030 точно
13:01:22 23-11-2023
Ура! Осталась неделя мучений на якобы выделенке на Ярных((
14:54:48 23-11-2023
Гость (13:01:22 23-11-2023) Ура! Осталась неделя мучений на якобы выделенке на Ярных((... На Аносова?
13:52:24 23-11-2023
А есть управляшки которые крышует администрация района, взамен на проведение мероприятий за счет жителей домов, при том что ежегодно несколько миллионов УК тратит на содержание домов, и спрашивается ,что за меценат вкладывает в убыточные дома.
14:57:31 23-11-2023
неужели почти дождались? Интересно, как скоро мост на Калинина закроют? Поговаривают, он совсем плохой. И, по факту, давно аварийный. Прогнутый и дырявый.
23:38:41 23-11-2023
Гость (14:57:31 23-11-2023) неужели почти дождались? Интересно, как скоро мост на Калини... Не закроют, не нагнетай. Подрядчика найти не могут, и там асфальт только менять будут
16:37:53 23-11-2023
На Аносова?---- ну да, конечно) если бы не мост, никогда бы и не узнала об этих задворках))
17:38:00 23-11-2023
Гость (16:37:53 23-11-2023) На Аносова?---- ну да, конечно) если бы не мост, никогда бы ... Сам ты задворки.. Улица в Центре города