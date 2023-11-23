В мэрии рассказали, когда откроют для движения мост на Новом рынке

Полностью сдать объект подрядчик должен будет летом 2024 года

23 ноября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Открытие движения по путепроводу на проспекте Ленина состоится до конца ноября, сообщили в мэрии.

"Как и установлено условиями муниципального контракта, открыть движение по проспекту Ленина в районе ТЦ "Пионер" планируется до конца текущего месяца", – рассказали в горадминистрации.

Сейчас на мосту завершают работы по укладке верхнего слоя асфальта, устройству тротуаров и трамвайных путей, также устанавливают перила, ограждения и освещение. На следующей неделе здесь подключат контактную сеть, обкатают рельсы, нанесут дорожную разметку и доделают прочие работы.

В следующем году продолжится благоустройство подмостового пространства. Полностью завершить работы и сдать объект подрядчик должен до конца июня 2024-го.