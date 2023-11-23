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В мэрии рассказали, когда откроют для движения мост на Новом рынке

Полностью сдать объект подрядчик должен будет летом 2024 года

23 ноября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула
Фото: мэрия Барнаула

Открытие движения по путепроводу на проспекте Ленина состоится до конца ноября, сообщили в мэрии.

"Как и установлено условиями муниципального контракта, открыть движение по проспекту Ленина в районе ТЦ "Пионер" планируется до конца текущего месяца", – рассказали в горадминистрации.

Сейчас на мосту завершают работы по укладке верхнего слоя асфальта, устройству тротуаров и трамвайных путей, также устанавливают перила, ограждения и освещение. На следующей неделе здесь подключат контактную сеть, обкатают рельсы, нанесут дорожную разметку и доделают прочие работы.

В следующем году продолжится благоустройство подмостового пространства. Полностью завершить работы и сдать объект подрядчик должен до конца июня 2024-го.

Барнаул Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 17

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Гость

09:54:39 23-11-2023

А когда конец у ноября ?

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Гость

13:42:07 23-11-2023

Гость (09:54:39 23-11-2023) А когда конец у ноября ?... Еще спроси, а какого года.

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Гость

10:06:45 23-11-2023

Просто удивительно, как везет с погодой строителям. Снега нет, сухо, температуры приемлемые. Да там нужно круглосуточно работать, а они месяц асфальт укладывают на пятиста метрах.

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Гость

10:20:38 23-11-2023

Гость (10:06:45 23-11-2023) Просто удивительно, как везет с погодой строителям. Снега не... А вы на своей работе готовы круглосуточно работать? Умники блин.

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Гость

10:44:47 23-11-2023

Гость (10:20:38 23-11-2023) А вы на своей работе готовы круглосуточно работать? Умники б... Там четырём таджикам вполне можно круглосуточно трудится ( сутки/трое) Судя по камерам с этого "праздника жизни"

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Гость

11:38:32 23-11-2023

Гость (10:20:38 23-11-2023) А вы на своей работе готовы круглосуточно работать? Умники б... вам же никто не говорит что один человек должен работать 24 часа. Можно же выводить 3 смены по 8 часов как на непрерывном производстве. Вы сначала думайте - потом пишите.

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Гость

01:34:51 27-11-2023

Гость (10:20:38 23-11-2023) А вы на своей работе готовы круглосуточно работать? Умники б... А 2,2млрд на мизерный мост тратить?! За такие бабки его за неделю должны были сделать!

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Гость

19:18:33 23-11-2023

Гость (10:06:45 23-11-2023) Просто удивительно, как везет с погодой строителям. Снега не... Как не стыдно-то давать советы специалистам космической величины и космической же глупости?!!!

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Гость

10:16:10 23-11-2023

ноября этого года?

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Гость

12:22:13 23-11-2023

до конца июня 2024-го --- а ездить наверное можно будет уже в 2025. Ну до 2030 точно

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Гость

13:01:22 23-11-2023

Ура! Осталась неделя мучений на якобы выделенке на Ярных((

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Гость

14:54:48 23-11-2023

Гость (13:01:22 23-11-2023) Ура! Осталась неделя мучений на якобы выделенке на Ярных((... На Аносова?

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гость

13:52:24 23-11-2023

А есть управляшки которые крышует администрация района, взамен на проведение мероприятий за счет жителей домов, при том что ежегодно несколько миллионов УК тратит на содержание домов, и спрашивается ,что за меценат вкладывает в убыточные дома.

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Гость

14:57:31 23-11-2023

неужели почти дождались? Интересно, как скоро мост на Калинина закроют? Поговаривают, он совсем плохой. И, по факту, давно аварийный. Прогнутый и дырявый.

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Гость

23:38:41 23-11-2023

Гость (14:57:31 23-11-2023) неужели почти дождались? Интересно, как скоро мост на Калини... Не закроют, не нагнетай. Подрядчика найти не могут, и там асфальт только менять будут

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Гость

16:37:53 23-11-2023

На Аносова?---- ну да, конечно) если бы не мост, никогда бы и не узнала об этих задворках))

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Гость

17:38:00 23-11-2023

Гость (16:37:53 23-11-2023) На Аносова?---- ну да, конечно) если бы не мост, никогда бы ... Сам ты задворки.. Улица в Центре города

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