В местах голосования в Барнауле работают продовольственные ярмарки

Они расположены в 128 зданиях

17 марта 2024, 11:50, ИА Амител

В 128 зданиях Барнаула, где также проходят выборы президента России, проводятся продуктовые ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В Железнодорожном районе таких пунктов – 22, в Индустриальном – 32, в Ленинский – 21, в Октябрьском – 23, в Центральном – 30. Почти 200 торговых точек будут работать сегодня с 08:00 до 17:00 часов.

Горожане могут купить выпечку, горячие и прохладительные напитки, колбасные изделия, свежее мясо, сыры, сливочное масло, кондитерские изделия, овощи и фрукты, мед и многое другое.

Напомним, что 17 марта – последний день голосования на выборах президента России. Избирательные участки работают с 8 утра до 20 часов вечера.