В местах голосования в Барнауле работают продовольственные ярмарки
Они расположены в 128 зданиях
17 марта 2024, 11:50, ИА Амител
В 128 зданиях Барнаула, где также проходят выборы президента России, проводятся продуктовые ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
В Железнодорожном районе таких пунктов – 22, в Индустриальном – 32, в Ленинский – 21, в Октябрьском – 23, в Центральном – 30. Почти 200 торговых точек будут работать сегодня с 08:00 до 17:00 часов.
Горожане могут купить выпечку, горячие и прохладительные напитки, колбасные изделия, свежее мясо, сыры, сливочное масло, кондитерские изделия, овощи и фрукты, мед и многое другое.
Напомним, что 17 марта – последний день голосования на выборах президента России. Избирательные участки работают с 8 утра до 20 часов вечера.
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12:14:30 17-03-2024
В честь выборов могли бы организовать продажу хлеба по 24 рубля за килограмм и мясо по советским ценам, вот это был бы праздник для простого народа.