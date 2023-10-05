В МФЦ и Соцфонде в Алтайском крае не было сбоя в системе

И сегодня, и в предыдущие дни, получить услуги можно было без каких-либо проблем

05 октября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: МФЦ по Алтайскому краю

В Многофункциональных центрах (МФЦ) и Социальном фонде Алтайского края не было сбоев в работе информационных систем. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службах ведомств.

В управлении ГИБДД по Алтайскому краю рассказали, что не могут пока сказать, работает ли их система. Сегодня у них профилактический день и прием посетителей не ведется.

Напомним, что накануне в России произошел массовый сбой в системе ГИБДД. Проблемы возникли с базой ФИС-м, которая вышла из строя. Раньше сбои тоже происходили, но быстро решались и не доставляли больших проблем. По этой причине россияне не могли получить права или зарегистрировать автомобиль.

В отдельных регионах сообщали о сбое работы в системе МФЦ и Социального фонда.