В Microsoft заявили, что массовый сбой затронул менее одного процента устройств
Компания направила специалистов, которые работают над устранением последствий
21 июля 2024, 12:05, ИА Амител
Корпорация Microsoft сообщила, что глобальный сбой затронул 8,5 миллиона устройств с операционной системой Windows. Об этом сказано в официальном пресс-релизе.
По оценкам компании, обновление CrowdStrike повлияло на 8,5 миллиона устройств Windows, что составляет менее 1% от общего числа таких устройств.
Для решения проблемы и устранения причин сбоя были направлены сотни инженеров и экспертов Microsoft, которые работали с клиентами напрямую.
В компании отметили, что этот инцидент демонстрирует взаимосвязь всех элементов нашей обширной экосистемы: поставщиков глобальных облачных услуг, программных платформ, поставщиков средств безопасности и другого программного обеспечения, а также клиентов.
19 июля произошел глобальный сбой техники на базе Windows, который затронул операторов связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что сбой случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
12:22:56 21-07-2024
И это ещё не конец истории. А отечественных операционок нет, от совсем!!!
14:26:01 21-07-2024
Гость (12:22:56 21-07-2024) И это ещё не конец истории. А отечественных операционок нет,... Здесь не операционка виновата, а сторонний антивирус.
13:04:04 21-07-2024
Не все вечно под Луной.