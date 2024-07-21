В Microsoft заявили, что массовый сбой затронул менее одного процента устройств

Компания направила специалистов, которые работают над устранением последствий

21 июля 2024, 12:05, ИА Амител

Компьютер / Фото: pxhere.com/ru/photo/245

Корпорация Microsoft сообщила, что глобальный сбой затронул 8,5 миллиона устройств с операционной системой Windows. Об этом сказано в официальном пресс-релизе.

По оценкам компании, обновление CrowdStrike повлияло на 8,5 миллиона устройств Windows, что составляет менее 1% от общего числа таких устройств.

Для решения проблемы и устранения причин сбоя были направлены сотни инженеров и экспертов Microsoft, которые работали с клиентами напрямую.

В компании отметили, что этот инцидент демонстрирует взаимосвязь всех элементов нашей обширной экосистемы: поставщиков глобальных облачных услуг, программных платформ, поставщиков средств безопасности и другого программного обеспечения, а также клиентов.

19 июля произошел глобальный сбой техники на базе Windows, который затронул операторов связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что сбой случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.