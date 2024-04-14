В МИД РФ обеспокоены эскалацией на Ближнем Востоке
Вовлеченные стороны призвали к сдержанности
14 апреля 2024, 17:25, ИА Амител
В МИД России выразили обеспокоенность из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.
"Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности", – написали в соцсетях ведомства.
Вовлеченные в конфликт стороны призвали к сдержанности и выразили надежду на то, что вопросы будут решаться дипломатическими путями.
В министерстве указали, что поспособствовать этому должны конструктивно настроенные международные игроки.
19:39:55 14-04-2024
Мы так же обеспокоены...
20:30:26 14-04-2024
Сколько живу там всегда конфликты.
07:17:18 15-04-2024
Столько ракет не всегда было. И ядерные объекты и ядерное оружие там было не всегда
07:22:09 15-04-2024
Параллельно войне на Ближнем Востоке война НАТО с Россией не всегда намечалась. А сейчас руками наемников практически идет