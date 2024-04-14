В МИД РФ обеспокоены эскалацией на Ближнем Востоке

Вовлеченные стороны призвали к сдержанности

14 апреля 2024, 17:25, ИА Амител

Солдаты с винтовками / Фото: pxhere.com

В МИД России выразили обеспокоенность из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

"Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности", – написали в соцсетях ведомства.

Вовлеченные в конфликт стороны призвали к сдержанности и выразили надежду на то, что вопросы будут решаться дипломатическими путями.

В министерстве указали, что поспособствовать этому должны конструктивно настроенные международные игроки.