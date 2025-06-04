В ведомстве заявили, что площадку для проведения консультаций менять пока не собираются

04 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Российско-украинские переговоры в Стамбуле в 2022 году / Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Основной площадкой для переговоров РФ и Украины по-прежнему остается Стамбул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

"Лавров совершенно четко выразил нашу точку зрения. Стамбул – это такая площадка, где уже накоплен определенный опыт общения", – заявил замглавы МИД в ответ на вопрос, может ли Ватикан стать местом проведения третьего раунда переговоров.

Со слов дипломата, вопрос о выборе новой площадки в данный момент не стоит.

3 июня глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал третий раунд российско-украинских консультаций. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24". С его слов, переговоры, скорее всего, пройдут в Стамбуле в конце июня. Парламентарий подчеркнул, что одним из ключевых вопросов предстоящей встречи будет "движение к устойчивому прекращению огня".

Также глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что Украина предложила провести новую встречу с российской делегацией с 20 по 30 июня.

Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча продлилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня, а также договорились об обмене пленными.