В МИД России рассказали, где пройдет третий раунд переговоров с Украиной
В ведомстве заявили, что площадку для проведения консультаций менять пока не собираются
04 июня 2025, 14:00, ИА Амител
Основной площадкой для переговоров РФ и Украины по-прежнему остается Стамбул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.
"Лавров совершенно четко выразил нашу точку зрения. Стамбул – это такая площадка, где уже накоплен определенный опыт общения", – заявил замглавы МИД в ответ на вопрос, может ли Ватикан стать местом проведения третьего раунда переговоров.
Со слов дипломата, вопрос о выборе новой площадки в данный момент не стоит.
3 июня глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал третий раунд российско-украинских консультаций. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24". С его слов, переговоры, скорее всего, пройдут в Стамбуле в конце июня. Парламентарий подчеркнул, что одним из ключевых вопросов предстоящей встречи будет "движение к устойчивому прекращению огня".
Также глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что Украина предложила провести новую встречу с российской делегацией с 20 по 30 июня.
Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча продлилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня, а также договорились об обмене пленными.
14:32:55 04-06-2025
"Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится"
(Гненрал Лебедь)
17:10:03 04-06-2025
Гость (14:32:55 04-06-2025) "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день з... Лебедь даже свою жизнь не уберёг. С таким подходом войну бы он закончил поражением своей армии.
14:45:19 04-06-2025
- "Стамбул – это такая площадка, где уже накоплен определенный опыт общения" --------- Ну правильно, Стамбул уже намоленное место, а Ватикан, что там сам черт придумает.