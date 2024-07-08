В МИД РФ высказались о возможном снятии моратория на смертную казнь

Ранее, в частности, с такой инициативой выступил глава СКР Александр Бастрыкин

08 июля 2024, 11:29, ИА Амител

Григорий Лукьянцев / Кадр из видео: "Известия"

Несмотря на дискуссии о возможности снятия моратория на смертную казнь в России, он продолжает действовать и его должны соблюдать, заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

По его словам, мораторий на казнь был установлен, когда Россия стала членом Совета Европы – это было одно из обязательств, которые РФ взяла на себя. Сейчас все зависит от позиции органов власти, которые принимают такое решение на основе общественной дискуссии, пояснил Лукьянцев.

"В то же время надо помнить, что есть соответствующая позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует, и он должен соблюдаться и сохраняться. Общественные дискуссии будут всегда, но дойдет ли до каких-то конкретных шагов – надо дождаться", – цитируют его "Известия".

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин предложил отказаться от моратория на смертную казн, отметив, что в некоторых случаях следует применять высшую меру наказания. Для примера он привел теракт в "Крокус Сити Холле".