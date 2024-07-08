В МИД РФ высказались о возможном снятии моратория на смертную казнь
Ранее, в частности, с такой инициативой выступил глава СКР Александр Бастрыкин
08 июля 2024, 11:29, ИА Амител
Несмотря на дискуссии о возможности снятия моратория на смертную казнь в России, он продолжает действовать и его должны соблюдать, заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
По его словам, мораторий на казнь был установлен, когда Россия стала членом Совета Европы – это было одно из обязательств, которые РФ взяла на себя. Сейчас все зависит от позиции органов власти, которые принимают такое решение на основе общественной дискуссии, пояснил Лукьянцев.
"В то же время надо помнить, что есть соответствующая позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует, и он должен соблюдаться и сохраняться. Общественные дискуссии будут всегда, но дойдет ли до каких-то конкретных шагов – надо дождаться", – цитируют его "Известия".
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин предложил отказаться от моратория на смертную казн, отметив, что в некоторых случаях следует применять высшую меру наказания. Для примера он привел теракт в "Крокус Сити Холле".
11:34:38 08-07-2024
Какой то набор слов, который можно было выразить одной фразой - "я не знаю"
11:34:52 08-07-2024
Согласна с Бастрыкиным.
11:42:00 08-07-2024
Внутренние угрозы сегодня так же не слабые.. обязательно с отсрочкой 2-3-4 года.
11:45:41 08-07-2024
21 однолетнюю девушку во Владивостоке изнасиловали с угрозой ножом четверо мигрантов. Что они заслуживают?
11:53:15 08-07-2024
Судебные ошибки неизбежны, а жизнь уже не вернуть.
12:09:18 08-07-2024
Опасных полулюдей столько наплодилось, что впору за 95% ук расстреливать! За место парковки, за дтп в котором сам же виноват на жертв кидаются, на авто и недвижку безнаказанно жулики аферы крутят, на зп кидают...
12:19:49 08-07-2024
Гость (12:09:18 08-07-2024) Опасных полулюдей столько наплодилось, что впору за 95% ук р... А кто это у нас пустил по ... ветру принцип неотвратимости наказания? Не знаете? И чего это они вдруг стали плодиться, прямо-таки вопрос на миллион.
14:07:23 08-07-2024
Алексей (11:45:41 08-07-2024) 21 однолетнюю девушку во Владивостоке изнасиловали с угрозой... Расстрел
15:06:02 08-07-2024
Гость (14:07:23 08-07-2024) Расстрел... Расстрел - это мягко. Прогнать через шредер и фарш отправить на Родину в пакете Ашан, пусть "кушают".