В Михайловском районе готовятся оптимизировать работу скорой помощи
Главврач Михайловской ЦРБ Бокк объяснил, что перевод бригады из Малинового Озера в райцентр поможет обслуживать большее количество вызовов
21 мая 2024, 21:59, ИА Амител
В Михайловском районе собираются перевести одну из бригад скорой помощи из поселка Малиновое Озеро в райцентр. Как сообщает "Банкфакс", главврач Михайловской ЦРБ Александр Бокк связывает изменения с тем, что они позволят данной бригаде обслуживать большее количество вызовов за пределами Малинового Озера.
Местные жители категорически не согласны с подобным решением и опасаются, что в таком случае бригада не сможет оперативно приезжать на вызовы из села. Бокк же обратил внимание на то, что расположение бригады в Малиновом Озере неоправданно, так как рабочий поселок находится на самой окраине района.
"Это значительно увеличивает время доезда к пациентам других сел района. Например, за четыре месяца текущего года эта бригада выполнила всего 612 вызовов из 1946", – объяснил главврач.
Бокк добавил, что из Михайловского бригада доезжает до любой точки муниципалитета всего в течение 20 минут. Благодаря этому скорая, в конечном счете, станет в районе доступнее.
Он также рассказал, что в этом году в ЦРБ сформировали дополнительную бригаду неотложной помощи для обслуживания вызовов во всех крупных селах района. Это позволяет разгрузить скорую помощь. Кроме того, неотложка есть в участковой больнице Малинового Озера.
22:23:44 21-05-2024
Слава оптимизации!!!
23:08:05 21-05-2024
Все для людей
23:19:14 21-05-2024
Опять оптимизация?! Прошлого опыта не хватило?!
00:38:38 22-05-2024
Почему же никак не доходит до власти, что в поселке Малиновое озеро "скорая" обоснованно находится - там есть химзавод, тогда как весь остальной район является аграрным?
06:42:40 22-05-2024
Гость (00:38:38 22-05-2024) Почему же никак не доходит до власти, что в поселке Малиново... Вы поймите, перед властью стоит важная первостепенная задача - сокращение населения края любыми способами. Когда поймёте это, и другие странные действия власти станут вам понятны.