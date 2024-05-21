В Михайловском районе готовятся оптимизировать работу скорой помощи

Главврач Михайловской ЦРБ Бокк объяснил, что перевод бригады из Малинового Озера в райцентр поможет обслуживать большее количество вызовов

21 мая 2024, 21:59, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

В Михайловском районе собираются перевести одну из бригад скорой помощи из поселка Малиновое Озеро в райцентр. Как сообщает "Банкфакс", главврач Михайловской ЦРБ Александр Бокк связывает изменения с тем, что они позволят данной бригаде обслуживать большее количество вызовов за пределами Малинового Озера.

Местные жители категорически не согласны с подобным решением и опасаются, что в таком случае бригада не сможет оперативно приезжать на вызовы из села. Бокк же обратил внимание на то, что расположение бригады в Малиновом Озере неоправданно, так как рабочий поселок находится на самой окраине района.

"Это значительно увеличивает время доезда к пациентам других сел района. Например, за четыре месяца текущего года эта бригада выполнила всего 612 вызовов из 1946", – объяснил главврач.

Бокк добавил, что из Михайловского бригада доезжает до любой точки муниципалитета всего в течение 20 минут. Благодаря этому скорая, в конечном счете, станет в районе доступнее.

Он также рассказал, что в этом году в ЦРБ сформировали дополнительную бригаду неотложной помощи для обслуживания вызовов во всех крупных селах района. Это позволяет разгрузить скорую помощь. Кроме того, неотложка есть в участковой больнице Малинового Озера.