Алтайский Минздрав прорабатывает вопрос увеличения выплат фельдшерам скорой помощи
В марте постановлением правительства России увеличили выплаты медицинским работникам малых городов и сел. При этом изменения не коснулись работников "скорой"
28 марта 2024, 19:33, ИА Амител
Федеральные и региональные власти прорабатывают проблему увеличения выплат фельдшерам скорой помощи. Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, сейчас ведутся консультации с федеральным ведомством по решению возникшего вопроса.
Напомним, что в марте постановлением правительства России увеличили выплаты медицинским работникам малых городов и сел. При этом изменения не коснулись фельдшеров "скорой помощи". Это вызвало возмущение среди сотрудников — один из них обратился к президенту и пожаловался на "несправедливое" постановление правительства. Вскоре к обсуждению проблемы подключились власти, а также Профсоюз работников здравоохранения РФ.
Как отметил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов, комитет по здравоохранению совместно с комитетом по информполитике направили депутатский запрос на имя премьера Михаила Мишустина с просьбой оказать содействие в сложившейся ситуации.
20:22:52 28-03-2024
Если бы хотели - то платили бы...
07:39:21 29-03-2024
Федеральные и региональные власти прорабатывают проблему увеличения выплат фельдшерам скорой помощи. Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края
Вот как надо привлекать кадры, а не прорабатывать))
О нехватке врачей и медперсонала в Стрежевом vtomske.ru изначально сообщил мэр Валерий Дениченко. «Мы ломаем голову, как привлечь, как переманить специалистов, город Стрежевой ждет медиков с распростертыми объятиями. Обеспечим квартирами, бесплатный проезд на автобусах, детские секции, бесплатные лыжи, каток, льготный проезд раз в два года», — отметил Дениченко.
08:54:13 29-03-2024
До зимы решать будут.
11:19:08 29-03-2024
Коновалы гробят народ, а не лечат! при этом, делают это цинично! как в гости пришли, а не к пациенту умирающему приехали! и про клятву Гиппократу уже никто не помнит! печально за псевдомедиков!