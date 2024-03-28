Алтайский Минздрав прорабатывает вопрос увеличения выплат фельдшерам скорой помощи

В марте постановлением правительства России увеличили выплаты медицинским работникам малых городов и сел. При этом изменения не коснулись работников "скорой"

28 марта 2024, 19:33, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

Федеральные и региональные власти прорабатывают проблему увеличения выплат фельдшерам скорой помощи. Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, сейчас ведутся консультации с федеральным ведомством по решению возникшего вопроса.

Напомним, что в марте постановлением правительства России увеличили выплаты медицинским работникам малых городов и сел. При этом изменения не коснулись фельдшеров "скорой помощи". Это вызвало возмущение среди сотрудников — один из них обратился к президенту и пожаловался на "несправедливое" постановление правительства. Вскоре к обсуждению проблемы подключились власти, а также Профсоюз работников здравоохранения РФ.

Как отметил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов, комитет по здравоохранению совместно с комитетом по информполитике направили депутатский запрос на имя премьера Михаила Мишустина с просьбой оказать содействие в сложившейся ситуации.