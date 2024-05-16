Минздрав составил перечень лекарств, при приеме которых запрещено садиться за руль. Можно ли теперь лишиться прав за их употребление?

16 мая 2024, 10:52, ИА Амител

Водитель / Фото: why kei/unsplash.com

Минздрав России составил список 200 лекарств, после приема которых садиться за руль запрещено или не рекомендуется. В стоп-листе оказались жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные препараты и даже глазные капли. Документ наделал много шума среди водителей и вызвал полнейшую неразбериху. Будут ли теперь за прием медикаментов из этого списка лишать водительских прав, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Какие именно лекарства Минздрав включил в стоп-лист?

Минздрав включил в перечень лекарственных препаратов более 170 наименований, при употреблении которых управлять транспортным средством запрещено. При приеме еще 71 позиции рулить можно, но с особой осторожностью, пишет "Российская газета". Полный перечень занимает 73 страницы (с ним можно ознакомиться тут).

В частности, в стоп-лист попали средства от простуды "Терафлю" и "Фервекс", обезболивающие "Нурофен плюс", "Кетанов" и "Спазмалгон", антигистаминные "Тавегил" и "Супрастин".

Эти препараты можно купить в аптеке без рецепта врача, но все они ухудшают внимание за счет содержания седативных и психотропных веществ, наркотических анальгетиков и этилового спирта. Минздрав напротив каждого наименования указал риски от приема того или иного лекарственного средства. Например, корвалол, андипал, валосердин обладают снотворным действием и влияют на центральную нервную систему. Глазные капли "Тропикамид" и "Фенилэфрин" ухудшают зрение. "Синекод" и "Омнитус", которые содержат не менее 95% этилового спирта, могут спровоцировать снижение психомоторных реакций, а "Колдакт" и "Терафлю" – вызвать головокружение, нечеткость зрения, нарушение координации движений.

За прием этих лекарств будут лишать прав?

В Минздраве после начавшейся шумихи в социальных сетях и вопросах о том, как теперь лечиться водителям, всех успокоили и заявили, что список носит исключительно информационный характер. Все эти "побочки" уже указаны в инструкциях к каждому из препаратов, а ведомстве лишь напоминает о них.

"Представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт и так далее, носит информационный характер. Ряд лекарственных препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции, вызывают сонливость. Водить после их приема действительно настоятельно не рекомендуется", – приводит ответ пресс-службы ведомства Autonews.

Глава Минздрава Михаил Мурашко также заявил, что документ не носит "нормативный характер", это подготовленная экспертами выборка из инструкций к лекарственным препаратам.

Напомним, что действующие ПДД запрещают управлять автомобилем под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию.

Писали, что в РФ введут ответственность за лекарственное опьянение. Передумали?

МВД по поручению Конституционного суда уже внесло в Госдуму законопроект с поправками в КоАП, которые предполагают введение нового вида опьянения – лекарственного. То есть в кодексе появится норма о том, что если в организме водителя найдут запрещенный препарат, его могут лишить прав. Это связано с тем, что в России участились случаи, когда в анализах водителей содержались вещества, которые не входят в список наркотических или психотропных, пишет "Коммерсант".

В рамках этого документа Минздрав и МВД подготовят постановление правительства со списком запрещенных препаратов, аналогичным перечню психотропных и наркотических. На данный момент проекта еще нет. Ожидается, что в него войдут анестетики, снотворные, седативные и противоэпилепческие лекарственные средства. Законопроект могут рассмотреть в первом чтении на следующей неделе.