В Минкульте рассказали об ожидаемых событиях в Алтайском крае

Также отметили, какие культурные объекты были отремонтированы

09 октября 2024, 21:35, ИА Амител

Театральный занавес / Фото: pxhere.com/ru/photo/1096426

В этом году Алтайский край станет площадкой для проведения нескольких крупных культурных мероприятий. Министр культуры региона Елена Безрукова рассказала о планах на осень, сообщает "Толк".

11 октября в Барнауле состоится масштабный фестиваль "Зазеркалье". Он будет интересен как зрителям, так и профессионалам. В программе не только спектакли, но и мастер-классы и творческие встречи.

Одним из главных событий в мире культуры этой осенью станет фестиваль, посвященный домре – Prima Domra. О нем рассказала Елена Безрукова:

"Главной звездой фестиваля станет Екатерина Мочалова – известная домристка, которая входит в число лучших музыкантов страны. В своем направлении она примерно как Денис Мацуев, только на домре. Выступает на ведущих площадках и в лучших залах. Ее график расписан на несколько лет вперед".

Также в регионе пройдут мероприятия, посвященные 220-летию Михаила Глинки и 225-летию Александра Пушкина.

Творческие коллективы края отправятся на гастроли. Ансамбль "Огоньки" выступит в Йошкар-Оле, Тольятти, Сызрани, Волгограде и Астрахани. Ансамбль "Алтай" приглашен на Кубу. А уже на следующей неделе делегация от региона примет участие в проекте "Музейные маршруты России" в Грозном.

На встрече с журналистами министр культуры края также рассказала о крупных объектах культуры, которые были отремонтированы. В середине ноября откроется Троицкая детская школа искусств.

Продолжаются работы в детской школе искусств в Чарыше. Также капитальный ремонт продолжается в районном Доме культуры в Романово.

В следующем году жителей края ждет несколько интересных событий, помимо традиционных фестивалей. В апреле пройдет "Эхо" – большой детский фестиваль, художественным руководителем которого является Сергей Безруков. В июле ожидается масштабное событие в мире искусства – молодежное биеннале "Аз.Арт.Сибирь". А в конце августа в регионе пройдет международный фестиваль искусств.