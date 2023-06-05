В Минобороны предложили ставить на воинский учёт без явки в военкомат

При этом информировать граждан предлагают через "Госуслуги"

05 июня 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Минобороны предложило ставить граждан на воинский учёт без личной явки. Об этом сообщает РИА Новости.

В проекте сказано, что ставить и снимать с воинского учёта могут без похода в военкомат, а информировать человека об этом будут через портал госуслуг.

При этом отмечается, что проводить дальнейшее медицинское освидетельствование будут уже после получения повестки и личной явки.