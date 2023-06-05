В Минобороны предложили ставить на воинский учёт без явки в военкомат
При этом информировать граждан предлагают через "Госуслуги"
05 июня 2023, 07:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Минобороны предложило ставить граждан на воинский учёт без личной явки. Об этом сообщает РИА Новости.
В проекте сказано, что ставить и снимать с воинского учёта могут без похода в военкомат, а информировать человека об этом будут через портал госуслуг.
При этом отмечается, что проводить дальнейшее медицинское освидетельствование будут уже после получения повестки и личной явки.
07:28:43 05-06-2023
И на фронт так же будут отправлять?
10:07:16 05-06-2023
Гость (07:28:43 05-06-2023) И на фронт так же будут отправлять?... Зашел через полгода в госуслуги и узнал, что оказывается уже давно на фронте
07:38:09 05-06-2023
Можно и отправлять без явки. Потом доложить, что там уже 2 миллиона. Зарплата всем выплачивается
08:24:20 05-06-2023
Можно как при царе - при рождении записывать в конкретный взвод, а деток чиновников либо полковником сразу, либо белый билет
08:42:03 05-06-2023
Да кудаж нам деваться от цифрового рубля , от госуслуг. Особенно радуемся цифровому рублю с его ограниченным сроком использования и запретами!