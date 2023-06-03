Таксистам запретят работать больше 12 часов в сутки
Нормальная продолжительность рабочей недели должна составлять не более 40 часов в неделю, сочли в правительстве РФ
03 июня 2023, 13:59, ИА Амител
Таксисты-физлица с 1 сентября не смогут работать больше 12 часов в сутки, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление российского правительства.
В кабмине сочли, что нормальная продолжительность рабочего времени этой категории водителей должна составлять не более 40 часов в неделю и не более 10 часов в день.
При этом время смены может быть увеличено максимум два часа для завершения заказа.
Ранее Общероссийское объединение пассажиров предупредило о том, что автопарки с сентября текущего года могут столкнуться с нехваткой перевозчиков. Причина заключается в требованиях закона о такси и создании единого реестра, который пока есть только в Москве.
15:26:16 03-06-2023
Восьмичасовой рабочий день был введен через четыре (!!!) дня после Октябрьской революции Декретом советского правительства в 1917 году. Точно все идет по плану?