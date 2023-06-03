Таксистам запретят работать больше 12 часов в сутки

Нормальная продолжительность рабочей недели должна составлять не более 40 часов в неделю, сочли в правительстве РФ

03 июня 2023, 13:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Таксисты-физлица с 1 сентября не смогут работать больше 12 часов в сутки, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление российского правительства.

В кабмине сочли, что нормальная продолжительность рабочего времени этой категории водителей должна составлять не более 40 часов в неделю и не более 10 часов в день.

При этом время смены может быть увеличено максимум два часа для завершения заказа.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров предупредило о том, что автопарки с сентября текущего года могут столкнуться с нехваткой перевозчиков. Причина заключается в требованиях закона о такси и создании единого реестра, который пока есть только в Москве.