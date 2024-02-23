В Минобре показали фото, из-за которых пожаловались на новосибирскую учительницу
Таких снимков при этом на странице девушки не было
23 февраля 2024, 15:20, ИА Амител
Министерство образования Новосибирской области показало фото, из-за которых пожаловались на беременную 25-летнюю учительницу одного из райцентров.
Изначально по интернету разошлись свадебные фото, где девушка стоит с мужем на фоне храма. Педагог впоследствии их удалила, а теперь в ведомстве заявили, что речь идет о других снимках, на которых она целуется с мужем и чмокает в щечку подругу.
В разговоре с "КП-Новосибирск" учительница рассказала, что изначально удалила именно фото со свадьбы, поскольку других в соцсетях у нее не было. А те снимки, которые позднее опубликовал Минобр, были сделаны в 19 лет.
"Их на странице у меня уже лет пять как нет, – рассказала педагог.
Депутат Барабинского района Константин Терещенко заступился за учительницу и заявил, автором жалобы может быть человек, с которым девушка общалась ранее. Он намерен пожаловаться в Минобр и СК, чтобы установили анонима.
Как сообщает Mash, прокуратура Новосибирской области проверит местного министра образования на превышение должностных полномочий после этого случая.
15:39:17 23-02-2024
Что тут ни так на фото ?
Вылучше покажите фото усатой Магрипы Харипуллаевны, которая доносы строчит. И чинушки-брошенки, которая из зависти, возбудила преследование девчонки.
17:59:42 23-02-2024
Год семьи же, пропаганда традиционных ценностей - что опять не так?
11:31:02 24-02-2024
Гость (17:59:42 23-02-2024) Год семьи же, пропаганда традиционных ценностей - что опять ... просто чья-то зависть
10:35:26 24-02-2024
Маразм крепчает.
16:51:21 24-02-2024
А работает в стране статья - клевета?