В Минобрнауки заверили, что бюджетных мест в вузах хватит на всех

На будущий учебный год заготовили 626 тысяч бесплатных мест для абитуриентов

21 мая 2023, 21:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал о том, хватит ли бюджетных мест в вузах с учётом льгот и квот для участников СВО, а также их семей.

Фальков заявил, что на будущий год российские вузы заготовили для абитуриентов 626 тысяч бюджетных мест. Министр в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заверил, что их хватит на всех.

Он добавил, что министерство проводит сбалансированную политику, которая опирается на то, что бюджетных мест должно хватить всем.

Ранее ректор АлтГУ рассказал о том, сколько денег нужно вузу, чтобы построить новый корпус.