Ректор АлтГУ рассказал, сколько миллиардов рублей нужно на новый корпус в Барнауле
Об этом Сергей Бочаров сообщил в интервью amic.ru
19 мая 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков
Строительство нового учебного корпуса Алтайского государственного университета на площади Сахарова в Барнауле может обойтись минимум в 6 миллиардов рублей. И это без учёта научного оборудования и мебели, на которое также понадобится несколько миллиардов рублей. Об этом в интервью amic.ru рассказал ректор учебного заведения Сергей Бочаров.
Сейчас подготовка проектно-сметной документации выходит на финишную прямую. Архитекторы дорабатывают некоторые детали, которые были не учтены ранее. После того как АлтГУ пройдёт экспертизу, пояснил ректор, все документы направят в Москву, в Министерство науки и высшего образования РФ, на получение финансирования. По последним подсчётам, на реализацию проекта потребуется минимум 6 миллиардов рублей, но это явно не окончательная сумма. Ещё три года назад планировалось, что новое здание для университета будет стоить не больше трёх миллиардов.
"Около 6 млрд рублей нам необходимо. И это только на строительство корпуса, без учета оборудования. Ситуация на строительном рынке меняется стремительно, а потому и сумма ещё может измениться. Надеемся, что на федеральном уровне нашу заявку, особенно в год юбилея вуза, одобрят и мы приступим к строительству", – пояснил Сергей Бочаров.
Отметим, с 2021 года руководство АлтГУ пытается реализовать проект нового корпуса. Единственная площадка для этого в Барнауле – небольшая территория на площади Сахарова рядом с корпусом "Д". Для этого пришлось бы вырубить несколько деревьев. Некоторые активисты выступили против решения вырубить часть зелёного сквера рядом с корпусом "Д" и создали инициативную группу, чтобы предотвратить стройку.
В итоге руководство университета заказало проект на разработку концепции нового корпуса. Выиграла тендер компания "АрхИ Групп", которая организовала среди архитекторов конкурс на лучшую концепцию здания. Было представлено десять вариантов и проведено онлайн-голосование среди барнаульцев. Однако победителя выбирала комиссия, состоявшая из профессиональных архитекторов.
По предварительным данным, новый корпус будет высотой от 8 до 12 этажей. Также в новом корпусе, состоящем из двух блоков, разместят столовую, библиотеку, коворкинг и аудитории. Под зданием запроектировано два уровня парковок на 136 машино-мест. Однако "сердце" объекта – это новейшие лаборатории.
Большое интервью с Сергеем Бочаровым читайте в ближайшее время на нашем сайте.
10:15:04 19-05-2023
правильный ответ - 0 рублей, ведь этот корпус никому не нужен )
10:21:05 19-05-2023
гость (10:15:04 19-05-2023) правильный ответ - 0 рублей, ведь этот корпус никому не нуже... Нужен. Но только одному.
10:43:29 19-05-2023
гость (10:15:04 19-05-2023) правильный ответ - 0 рублей, ведь этот корпус никому не нуже... Если тебе не нужен, то многим другим нужен. Тебе может и туалетная бумага не нужна, лопухов тебе хватает.
11:57:23 19-05-2023
Компромиссным вариантом был бы новый корпус на месте горы с бочками - сохранили бы сквер угол димитрова-соц, остался бы большой сквер соц-молодежка и общая идея территории как студенческо-спортивный кластер. Но нет же! Надо застроить всё и вся человейниками в месте где им не место, да еще и корпус агу вместо и так крохотного сквера.
19:09:42 19-05-2023
Изначально тему строительства продвигали с темой, что не выгодно для студентов арендовать помещения в зданиях по городу и платить аренду. А свое якобы будет выгоднее. Только расчет выгоды никто не предоставил. Судя по новым затратам, те помещения, которые снимает АГУ можно арендовать 100 лет на эти миллиарды. Еще никто не озвучивает стоимость содержания нового здания с коммунальными платежами. Тогда выгода становится ещё более сомнительной.