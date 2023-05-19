Ректор АлтГУ рассказал, сколько миллиардов рублей нужно на новый корпус в Барнауле

Об этом Сергей Бочаров сообщил в интервью amic.ru

19 мая 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков

Строительство нового учебного корпуса Алтайского государственного университета на площади Сахарова в Барнауле может обойтись минимум в 6 миллиардов рублей. И это без учёта научного оборудования и мебели, на которое также понадобится несколько миллиардов рублей. Об этом в интервью amic.ru рассказал ректор учебного заведения Сергей Бочаров.

Сейчас подготовка проектно-сметной документации выходит на финишную прямую. Архитекторы дорабатывают некоторые детали, которые были не учтены ранее. После того как АлтГУ пройдёт экспертизу, пояснил ректор, все документы направят в Москву, в Министерство науки и высшего образования РФ, на получение финансирования. По последним подсчётам, на реализацию проекта потребуется минимум 6 миллиардов рублей, но это явно не окончательная сумма. Ещё три года назад планировалось, что новое здание для университета будет стоить не больше трёх миллиардов.

"Около 6 млрд рублей нам необходимо. И это только на строительство корпуса, без учета оборудования. Ситуация на строительном рынке меняется стремительно, а потому и сумма ещё может измениться. Надеемся, что на федеральном уровне нашу заявку, особенно в год юбилея вуза, одобрят и мы приступим к строительству", – пояснил Сергей Бочаров.

Отметим, с 2021 года руководство АлтГУ пытается реализовать проект нового корпуса. Единственная площадка для этого в Барнауле – небольшая территория на площади Сахарова рядом с корпусом "Д". Для этого пришлось бы вырубить несколько деревьев. Некоторые активисты выступили против решения вырубить часть зелёного сквера рядом с корпусом "Д" и создали инициативную группу, чтобы предотвратить стройку.

В итоге руководство университета заказало проект на разработку концепции нового корпуса. Выиграла тендер компания "АрхИ Групп", которая организовала среди архитекторов конкурс на лучшую концепцию здания. Было представлено десять вариантов и проведено онлайн-голосование среди барнаульцев. Однако победителя выбирала комиссия, состоявшая из профессиональных архитекторов.

По предварительным данным, новый корпус будет высотой от 8 до 12 этажей. Также в новом корпусе, состоящем из двух блоков, разместят столовую, библиотеку, коворкинг и аудитории. Под зданием запроектировано два уровня парковок на 136 машино-мест. Однако "сердце" объекта – это новейшие лаборатории.

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