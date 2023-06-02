В Минприроды подтвердили информацию о природном пожаре в Угловском районе

Возгорание тушили 18 человек и семь единиц техники

02 июня 2023, 07:56, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Информацию о природном пожаре в Алтайском крае подтвердили представители Минприроды. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Отмечается, что тушением занимаются 18 человек и семь единиц техники от компании "Гринфор". Населённым пунктам пламя не угрожает.

Ранее специалисты регионального главка МЧС предупредили жителей и гостей Алтайского края о том, что до 5 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность.

На территории 15 районов действует 5 класс горимости.