В Минприроды подтвердили информацию о природном пожаре в Угловском районе
Возгорание тушили 18 человек и семь единиц техники
02 июня 2023, 07:56, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Информацию о природном пожаре в Алтайском крае подтвердили представители Минприроды. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Отмечается, что тушением занимаются 18 человек и семь единиц техники от компании "Гринфор". Населённым пунктам пламя не угрожает.
Ранее специалисты регионального главка МЧС предупредили жителей и гостей Алтайского края о том, что до 5 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность.
На территории 15 районов действует 5 класс горимости.
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