Томенко прокомментировал информацию о "складе химикатов" возле Бийска

Речь идёт о непригодных для использования пестицидах, которые позже передадут федеральному оператору на утилизацию

04 апреля 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своём Telegram-канале сообщил, что в правительство региона поступают обращения от обеспокоенных жителей Бийска по поводу "склада химикатов".

"Речь идёт о непригодных для использования пестицидах и агрохимикатах, которые будут утилизированы безопасным и для людей, и для окружающей среды способом. Сейчас идёт работа в рамках первого этапа", – отметил глава региона.

Все отходы, которые хранились на восьми складах на разных территориях Алтайского края, переносятся на одну площадку – неподалёку от Бийска.

Томенко подчеркнул, что процесс транспортировки отходов и условия их хранения проработаны и согласованы с Федеральным экологическим оператором (ФЭО) – всё полностью соответствует нормам безопасности.