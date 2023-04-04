Томенко прокомментировал информацию о "складе химикатов" возле Бийска
Речь идёт о непригодных для использования пестицидах, которые позже передадут федеральному оператору на утилизацию
04 апреля 2023, 18:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своём Telegram-канале сообщил, что в правительство региона поступают обращения от обеспокоенных жителей Бийска по поводу "склада химикатов".
"Речь идёт о непригодных для использования пестицидах и агрохимикатах, которые будут утилизированы безопасным и для людей, и для окружающей среды способом. Сейчас идёт работа в рамках первого этапа", – отметил глава региона.
Все отходы, которые хранились на восьми складах на разных территориях Алтайского края, переносятся на одну площадку – неподалёку от Бийска.
Томенко подчеркнул, что процесс транспортировки отходов и условия их хранения проработаны и согласованы с Федеральным экологическим оператором (ФЭО) – всё полностью соответствует нормам безопасности.
"Планируется передать химикаты ФЭО для их дальнейшей утилизации. Это процесс, который запущен на федеральном уровне, аналогичная работа проводится во многих регионах России. Я со своей стороны держу ситуацию на контроле", – добавил губернатор.
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