В Минприроды рассказали, через сколько лет начнется новый ледниковый период

По словам Александра Козлова, сейчас Земля находится в межледниковом периоде

29 января 2024, 09:48, ИА Амител

Ледники / Фото: unsplash.com

Земля находится посередине межледникового периода, относительно теплый климат на планете будет преобладать еще 10 тысяч лет.

Об этом сказал глава Минприроды Александр Козлов на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.

По его словам, межледниковый период гарантирует 20 тысяч лет тепла, половина этого времени уже прошла: "10 тысяч лет мы уже прожили. У нас еще гарантированно 10 тысяч лет тепла", – цитирует его ТАСС.

Сотрудник Арктического и антарктического НИИ Владимир Липенков добавил, что усугубить ситуацию может влияние человека на природу. В таком случае температура на Земле "будет несколько выше, чем та, которая комфортна и которую мы хотели бы".