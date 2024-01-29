В Минприроды рассказали, через сколько лет начнется новый ледниковый период
По словам Александра Козлова, сейчас Земля находится в межледниковом периоде
29 января 2024, 09:48, ИА Амител
Земля находится посередине межледникового периода, относительно теплый климат на планете будет преобладать еще 10 тысяч лет.
Об этом сказал глава Минприроды Александр Козлов на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
По его словам, межледниковый период гарантирует 20 тысяч лет тепла, половина этого времени уже прошла: "10 тысяч лет мы уже прожили. У нас еще гарантированно 10 тысяч лет тепла", – цитирует его ТАСС.
Сотрудник Арктического и антарктического НИИ Владимир Липенков добавил, что усугубить ситуацию может влияние человека на природу. В таком случае температура на Земле "будет несколько выше, чем та, которая комфортна и которую мы хотели бы".
16:52:42 29-01-2024
Маловато осталось. Очень грустно. Планы то у человечества амбициозные.