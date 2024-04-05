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В Минприроды рассказали, какой дичи на Алтае охотники добывают больше всего

Весенняя охота уже началась и охотники устремились за утками и медведями

05 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

Охотник с ружьем / Фото: unsplash.com
Охотник с ружьем / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае открылась весенняя охота. Сезон добычи водоплавающих птиц длится либо с 27 марта по 5 апреля, либо с 7 по 16 апреля – в зависимости от района. Охотиться с живыми подсадными утками можно до 6 мая включительно, а охота на бурого медведя продлится по 30 мая. Кого добывают в нашем регионе больше всего, а на каких животных охотиться запрещено, радио Business FM* Барнаул объяснил начальник управления охотничьего хозяйства краевого Минприроды Максим Катернюк.

"Больше всего в нашем регионе охотниками добывается в весенний период селезни уток. Самая популярная при этом охота – на перелётного гуся-гуменника и белолобого. Что касается норм добычи, они не изменились с 2023 года. По глухарю – один в день, три в сезон. По гусю-гуменнику или белолобому – одна особь в день, три в сезон. По тетереву — две особи в день, шесть в сезон. И по селезню утки, пять в день, двадцать в сезон. Вместе с тем, хочу напомнить, что в весенний период запрещена охота на самок и гуся, и тетерева, и глухаря, и на самокутки. Кроме того, запрещена охота на серого гуся. Серый гусь в Алтайском крае является основным видом гуся представителем, который гнездится на наших территориях, поэтому он находится под особой охраной", — рассказал специалист. Сегодня в Алтайском крае числится 74 тысячи охотников. Ежегодно к ним присоединяются примерно 1,5 тысячи новичков. Сейчас получить охотничий билет несложно: нужно прийти в Минприроды с паспортом и двумя цветными фото. Также оформить бумагу можно в МФЦ или на госуслугах.

Но в следующем году новичкам придется сдавать экзамен – так называемый охотминимум, предупреждает Катернюк. Изменения вступят в силу с 1 сентября.

"Организации, которые будут заниматься и обучением охоты и экзаменовывать кандидатов в охотники, определены законом. Пока в Алтайском крае такие организации не сформированы: нам предстоит еще определяться с конкретными компаниями и устанавливать требования, которым они будут должны отвечать, чтобы обучать охотников", — сказал специалист. Патрулировать угодья края уже начали двадцать оперативных групп – инспекторы, егери и сотрудники Росгвардии. Их задача – проверять документы охотников и следить за соблюдением правил. Минприроды напоминает, чтобы охота принесла положительные эмоции, важно соблюдать один из главных пунктов безопасности: всегда обращаться с оружием так, будто оно заряжено и готово к выстрелу.

Алтайский край Сезон охоты

Комментарии 5

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Гость

10:00:38 05-04-2024

Особенности национальной охоты. Кузьмич, генерал, олегыч, Соловейчик Лев.

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Гость

12:38:16 05-04-2024

Лучше бы на ворон охотились, а уток, глухарей и тетеревов оставили в покое! Реально мало птицы осталось - её беречь надо!

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На мой взгляд,

13:51:57 05-04-2024

весенняя охота - повод выпить-закусить на природе. Дичь весной - супнабор из костей и перьев. А уж весенний медведь - это вообще недоразумение какое-то...

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Гость

18:44:29 05-04-2024

Дичь в наше время - это охотнички...

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Сергей

22:13:08 06-04-2024

Давайте запретим полностью охоты лет на 10, вы диких зверей давно видели , не так чтоб раз в год, а как это в Канаде в Америке . Давайте все леса, всех зверей, рыбу _все уничтожим, ну не голодаете же, а ради прикола что за варварство

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