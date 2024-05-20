В Минсельхозе исключили возможность дефицита молочной продукции

У производителей достаточно сырья, чтобы этого избежать

20 мая 2024, 09:00, ИА Амител

Молоко / Фото: pxhere.com/ru/photo/775112

В России исключена нехватка молочной продукции. Об этом заявили в Минсельхозе.

Датская компания Novonesis, владелец поставщика заквасок Chr. Hansen, заявила об уходе из России. Деятельность в РФ будет свернута в течение 12 месяцев.

Минсельхоз РФ отметил, что у молочных предприятий достаточные запасы сырья для производства, включая бактериальные закваски, пишет РИА Новости.

В ведомстве также добавили, что стимулируют внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, включая закваски.