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В Минсельхозе исключили возможность дефицита молочной продукции

У производителей достаточно сырья, чтобы этого избежать

20 мая 2024, 09:00, ИА Амител

Молоко / Фото: pxhere.com/ru/photo/775112
Молоко / Фото: pxhere.com/ru/photo/775112

В России исключена нехватка молочной продукции. Об этом заявили в Минсельхозе.

Датская компания Novonesis, владелец поставщика заквасок Chr. Hansen, заявила об уходе из России. Деятельность в РФ будет свернута в течение 12 месяцев.

Минсельхоз РФ отметил, что у молочных предприятий достаточные запасы сырья для производства, включая бактериальные закваски, пишет РИА Новости.

В ведомстве также добавили, что стимулируют внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, включая закваски.

Экономика Продукты

Комментарии 6

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Иван

09:10:38 20-05-2024

Значит субстанция под названием молоко подорожает....

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Гость

09:19:06 20-05-2024

С яйцами та же ситуация была.
Дефицит? Не может быть!

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гость

09:24:25 20-05-2024

ДыВыЧО не растут у нас цены , дефицита нет, инфляция 4% всего!

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Гость

09:54:24 20-05-2024

так официально же признавали что 80% молочки ужа давно делают не из молока

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Гость

10:05:18 20-05-2024

Молочный продукт - это как и творожный, и йогуртный, и сметанный, и сырный продукты. Имеются следы молочных продуктов, как и колбасные Г категории, имеются следы мясных субпродуктов в месеве, гордо называемого мясное изделие.

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Гость

10:52:16 20-05-2024

Ну конечно, если из 1 тонны сырья, получают 3 тонны продукции

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