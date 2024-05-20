В Минсельхозе исключили возможность дефицита молочной продукции
У производителей достаточно сырья, чтобы этого избежать
20 мая 2024, 09:00, ИА Амител
Молоко / Фото: pxhere.com/ru/photo/775112
В России исключена нехватка молочной продукции. Об этом заявили в Минсельхозе.
Датская компания Novonesis, владелец поставщика заквасок Chr. Hansen, заявила об уходе из России. Деятельность в РФ будет свернута в течение 12 месяцев.
Минсельхоз РФ отметил, что у молочных предприятий достаточные запасы сырья для производства, включая бактериальные закваски, пишет РИА Новости.
В ведомстве также добавили, что стимулируют внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, включая закваски.
09:10:38 20-05-2024
Значит субстанция под названием молоко подорожает....
09:19:06 20-05-2024
С яйцами та же ситуация была.
Дефицит? Не может быть!
09:24:25 20-05-2024
ДыВыЧО не растут у нас цены , дефицита нет, инфляция 4% всего!
09:54:24 20-05-2024
так официально же признавали что 80% молочки ужа давно делают не из молока
10:05:18 20-05-2024
Молочный продукт - это как и творожный, и йогуртный, и сметанный, и сырный продукты. Имеются следы молочных продуктов, как и колбасные Г категории, имеются следы мясных субпродуктов в месеве, гордо называемого мясное изделие.
10:52:16 20-05-2024
Ну конечно, если из 1 тонны сырья, получают 3 тонны продукции