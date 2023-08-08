Цены на свинину и курицу выросли в Алтайском крае
Специалисты считают, что скачок цен на свинину связан с подорожанием курицы
08 августа 2023, 11:18, ИА Амител
Летом в Алтайском крае резко подорожала свинина и курица. Об этом сообщает "Алтапресс".
Ранее amic.ru рассказал, что в июле курятина в регионе подорожала рекордно и выше средних показателей по стране. Так, в конце июня за килограмм нужно было отдать в среднем 188 рублей, а на данный момент цена увеличилась до 203 рублей. При этом еще в апреле 2023 года килограмм курицы стоил в среднем 156,83 рубля.
Аналитики предположили, что с середины апреля курица стоила дешевле, чем должна была, а теперь производители компенсируют убытки.
Свинина подорожала до 314 рублей за килограмм, но позднее цена опустилась до прежней отметки в 308 рублей. Специалисты считают, что такой скачок цен связан с подорожанием курицы. Также сообщается, что в России остановили работу два крупных свинокомплекса.
12:48:41 08-08-2023
В тяжёлое для страны время импортозамещатели грабят россиян бессовестно, с молчаливого согласия режима ...
13:26:51 08-08-2023
Гость (12:48:41 08-08-2023) В тяжёлое для страны время импортозамещатели грабят россиян ... Не импортозамещатели тебя грабят, а режим.
13:26:03 08-08-2023
А что так, за доллары покупают свинину и курицу, а где российские.
13:39:26 08-08-2023
А на лук, морковь ,сыр, сливочное масло, конфеты и т. далее не выросли? На аренду жилья не выросли?
14:27:40 08-08-2023
Мясо в чистом виде уже не продают даже на базарах. Всё мясо - это полуфабрикаты пропитанные водой или гелеобразными жидкостями (эту кулинарную технологию используют производители-мошенники для увеличения веса и не указывают на этикетке добавки воды, желатина, водорослей и прочих наполнителей) При правильном производстве натурального мяса, наоборот обезвоживают тушки, выдерживая в сухих холодных помещениях.
14:33:09 08-08-2023
Его "величество" капитализм в лействии. "За 300% прибыли мать родную убьет, а уж сколько дён поменяет"!!!
17:32:55 08-08-2023
Гость (14:27:40 08-08-2023) Мясо в чистом виде уже не продают даже на базарах. Всё мясо ... Недавно без проблем купила палету на 12+кг. Мяса. Вполне нормального.
18:49:39 08-08-2023
не верю!!! вранье, новости порочащие любимую партию, а если и правда, значит происки врагов из недружественных стран
19:09:47 08-08-2023
Зато на яхты цены упали. В целом получаем нулевую инфляцию Спасибо партии за это.
00:44:33 09-08-2023
"Ранее amic.ru рассказал, что в июле курятина в регионе подорожала рекордно и выше средних показателей по стране". Всё верно: Наш край один из богатейших по доходам населения регионов страны. Даже из заполярья, с Норильских зарплат, крупнейшие чиновники набежали на Алтайские оклады. Нужно обязательно их поддержать на голосовании, а то укатят толпой назад, в Норильск. И останемся одни, с высочайшими зарплатами и низкими ценами. А повышение может и временное: деньги чиновникам нужны на выборы. Потом ещё куда-нибудь понадобятся. Надо верить в лучшее...