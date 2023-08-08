Цены на свинину и курицу выросли в Алтайском крае

Специалисты считают, что скачок цен на свинину связан с подорожанием курицы

08 августа 2023, 11:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Летом в Алтайском крае резко подорожала свинина и курица. Об этом сообщает "Алтапресс".

Ранее amic.ru рассказал, что в июле курятина в регионе подорожала рекордно и выше средних показателей по стране. Так, в конце июня за килограмм нужно было отдать в среднем 188 рублей, а на данный момент цена увеличилась до 203 рублей. При этом еще в апреле 2023 года килограмм курицы стоил в среднем 156,83 рубля.

Аналитики предположили, что с середины апреля курица стоила дешевле, чем должна была, а теперь производители компенсируют убытки.

Свинина подорожала до 314 рублей за килограмм, но позднее цена опустилась до прежней отметки в 308 рублей. Специалисты считают, что такой скачок цен связан с подорожанием курицы. Также сообщается, что в России остановили работу два крупных свинокомплекса.