В Минсельхозе рассказали о ситуации с ценами на яйца в России

Сейчас все стабильно, но подорожание возможно

18 октября 2024, 18:45, ИА Амител

Яйца / Фото: pxhere.com/ru/photo/1105864

В Минсельхозе заявили о стабильной ситуации с поставками яиц на российский рынок и допустимости корректировки отпускных цен производителями и торговыми сетями без дополнительного регулирования. Об этом сообщает РИА Новости.

15 октября газета "Ведомости" писала о повышении отпускных цен на яйца от птицефабрик "Вараксино" и "Волжанин". Также стало известно о планах птицефабрики "Окская" повысить стоимость продукции на 5% с ноября.

В Минсельхозе отметили, что ситуация на рынке птицеводства стабильная, а возможность корректировки цен предусмотрена долгосрочными договорами между производителями и сетями.

На 16 октября отпускные цены на яйца первой и второй категорий с начала года снизились на 20,6 и 26,6% соответственно – до 75,1 рубля и 61 рубля за десяток.

По данным Росстата, цены на яйца в сентябре снизились на 0,14%, с начала года – на 19,58%, в годовом выражении выросли на 23,7%.