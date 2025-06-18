Аграрии заявляли, что могут на 30–40% урезать посевы гречихи

18 июня 2025, 06:15, ИА Амител

Гречка / Фото: unsplash.com / Sonia

Имеющиеся запасы гречихи в Алтайском крае позволят избежать дефицита, несмотря на планы сократить посевы культуры на 30–40% по сравнению с прошлым годом, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Межин в ходе интернет-форума.

Министр рассказал, что посевы гречихи в настоящее время в крае составляют порядка 450 тысяч гектаров – сев культуры еще не завершен. У аграриев есть еще 10–12 дней в рамках оптимальных агросроков на проведение летних посевов гречихи.

"С учетом переходящих остатков зерна предыдущих сезонов баланс гречихи в регионе прогнозируется на комфортном уровне. И имеющиеся запасы, и зерно нового урожая полностью обеспечат перерабатывающий сектор региона, а также выполнение экспортных контрактов", – отметил Сергей Межин.

Глава алтайского Минсельхоза подчеркнул, что сельхозтоваропроизводители оценивают ситуацию на рынке и реагируют на его поведение. При изменении спроса они готовы менять структуру посевов и имеют все ресурсы для производства основных видов продукции растениеводства, указал министр.