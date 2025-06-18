В Минсельхозе рассказали, подорожает ли гречка в Алтайском крае
Аграрии заявляли, что могут на 30–40% урезать посевы гречихи
18 июня 2025, 06:15, ИА Амител
Имеющиеся запасы гречихи в Алтайском крае позволят избежать дефицита, несмотря на планы сократить посевы культуры на 30–40% по сравнению с прошлым годом, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Межин в ходе интернет-форума.
Министр рассказал, что посевы гречихи в настоящее время в крае составляют порядка 450 тысяч гектаров – сев культуры еще не завершен. У аграриев есть еще 10–12 дней в рамках оптимальных агросроков на проведение летних посевов гречихи.
"С учетом переходящих остатков зерна предыдущих сезонов баланс гречихи в регионе прогнозируется на комфортном уровне. И имеющиеся запасы, и зерно нового урожая полностью обеспечат перерабатывающий сектор региона, а также выполнение экспортных контрактов", – отметил Сергей Межин.
Глава алтайского Минсельхоза подчеркнул, что сельхозтоваропроизводители оценивают ситуацию на рынке и реагируют на его поведение. При изменении спроса они готовы менять структуру посевов и имеют все ресурсы для производства основных видов продукции растениеводства, указал министр.
06:47:01 18-06-2025
Будем жрать пшено и овсянку
07:47:45 18-06-2025
"Эксперты" чего не коснись, пишут, что подорожает, т.к. инфляция, подорожание э\э, воды, бензина, керосина, воздуха, логистики, немного зарплаты увеличатся,да и владельцам -толстосумам не хочется становиться беднее, новые яхты и дома нужны( но про это эксперты не говорят)..
07:48:15 18-06-2025
У них занимательная игра- перейдем на пшено и овсянку- тут же поднимут на них космическую цену. Дальше куда перейдем - ихняя игра-то продолжится. Причем на 2 фронта и по коммуналке и по жратве. Потом заявят- они не вписались в экономику.