В Минстрое объяснили, почему выросли цены на услуги ЖКХ

В некоторых регионах отмечают значительный рост

11 сентября 2024, 12:45, ИА Амител

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В некоторых регионах России после плановой индексации тарифов 1 июля 2024 года жители столкнулись с заметным увеличением платежей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету "Известия".

Представители власти объясняют разницу в тарифах комплексом причин. По словам сенатора от Республики Коми Ольги Епифановой, больше всего платят жители регионов Крайнего Севера и Арктики, Дальнего Востока. На стоимость услуг влияют климатические условия, состояние коммунальной инфраструктуры, степень изношенности сетей и вид используемого топлива.

В Минстрое России и ФАС напоминают о действующих мерах поддержки граждан, включая субсидии на оплату коммунальных услуг для семей с низким доходом.

Эксперты отмечают, что установленный правительством предельный индекс роста платы (10,8%) распространяется только на коммунальные услуги. При этом тарифы на отдельные услуги могут вырасти до 25%, если это необходимо для модернизации инфраструктуры.