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В Минтрансе прокомментировали ситуацию с "разваливающимся мостом" на алтайской трассе

Представители министерства отметили, что движение по мосту закрыли еще год назад и есть объездная дорога

30 июня 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

В Минтрансе Алтайского края прокомментировали ситуацию с разрушающимся мостом на трассе Змеиногорск – Рубцовск. Об этом сообщает "Банкфакс".

Представители министерства пояснили, что движение через переправу закрыто уже год, установлены запрещающие знаки, препятствия, а для водителей сделали объездную дорогу. При этом некоторые продолжают пользоваться опасным мостом.

Ремонтные работы на этом участке запланированы на 2023 год. В ближайшее время начнут искать подрядчика.

Предполагается, что на проведение ремонта потребуется около 100 млн рублей.

Алтайский край

Комментарии 6

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Alex

06:21:29 01-07-2023

Половина денег своруют

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Алиса

10:18:30 01-07-2023

Так уже давно надо ремонтировать!!! Чего по грязи и снегу будут опять делать, как всегда!!! Да ещё половину денег разворуют, потом денег не хватит, ещё требовать будут строители.

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Андрей

20:55:52 01-07-2023

Зачем нужен минтранс, если мост уже долго неисправен? Или минтранс только в Москве?

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Андрей

21:21:17 01-07-2023

Критическое состояние моста никого не волнует, есть дорожные знаки и безответственные руководители.

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Сергей

22:00:46 01-07-2023

Его уже ремонтировали и сразу закрыли))

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Андрей

22:01:06 01-07-2023

Правды нет!

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