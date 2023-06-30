В Минтрансе прокомментировали ситуацию с "разваливающимся мостом" на алтайской трассе
Представители министерства отметили, что движение по мосту закрыли еще год назад и есть объездная дорога
30 июня 2023, 12:20, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В Минтрансе Алтайского края прокомментировали ситуацию с разрушающимся мостом на трассе Змеиногорск – Рубцовск. Об этом сообщает "Банкфакс".
Представители министерства пояснили, что движение через переправу закрыто уже год, установлены запрещающие знаки, препятствия, а для водителей сделали объездную дорогу. При этом некоторые продолжают пользоваться опасным мостом.
Ремонтные работы на этом участке запланированы на 2023 год. В ближайшее время начнут искать подрядчика.
Предполагается, что на проведение ремонта потребуется около 100 млн рублей.
06:21:29 01-07-2023
Половина денег своруют
10:18:30 01-07-2023
Так уже давно надо ремонтировать!!! Чего по грязи и снегу будут опять делать, как всегда!!! Да ещё половину денег разворуют, потом денег не хватит, ещё требовать будут строители.
20:55:52 01-07-2023
Зачем нужен минтранс, если мост уже долго неисправен? Или минтранс только в Москве?
21:21:17 01-07-2023
Критическое состояние моста никого не волнует, есть дорожные знаки и безответственные руководители.
22:00:46 01-07-2023
Его уже ремонтировали и сразу закрыли))
22:01:06 01-07-2023
Правды нет!