В Минтрансе прокомментировали ситуацию с "разваливающимся мостом" на алтайской трассе

Представители министерства отметили, что движение по мосту закрыли еще год назад и есть объездная дорога

30 июня 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Минтрансе Алтайского края прокомментировали ситуацию с разрушающимся мостом на трассе Змеиногорск – Рубцовск. Об этом сообщает "Банкфакс".

Представители министерства пояснили, что движение через переправу закрыто уже год, установлены запрещающие знаки, препятствия, а для водителей сделали объездную дорогу. При этом некоторые продолжают пользоваться опасным мостом.

Ремонтные работы на этом участке запланированы на 2023 год. В ближайшее время начнут искать подрядчика.

Предполагается, что на проведение ремонта потребуется около 100 млн рублей.