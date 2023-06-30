Жители Алтайского края пожаловались на разваливающийся мост между городами

Конструкция сильно повреждена и вот-вот рухнет

30 июня 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: Вкурсе22

Жители Алтайского края пожаловались на состояние моста по трассе Змеиногорск – Рубцовск. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".

Конструкция сильно повреждена, с одной из сторон она наклонилась, образовался излом.

По словам автора сообщения, в таком состоянии мост находится уже год, при этом повреждения здесь возникают периодически.

Водители надеются на то, что в ближайшее время переправу починят.

В краевом Минтрансе сообщили, что движение по мосту закрыли еще год назад и есть объездная дорога. Ремонт моста запланирован на ближайшее время.