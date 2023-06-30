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Жители Алтайского края пожаловались на разваливающийся мост между городами

Конструкция сильно повреждена и вот-вот рухнет

30 июня 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: Вкурсе22
Фото: Вкурсе22

Жители Алтайского края пожаловались на состояние моста по трассе Змеиногорск – Рубцовск. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".

Конструкция сильно повреждена, с одной из сторон она наклонилась, образовался излом. 

По словам автора сообщения, в таком состоянии мост находится уже год, при этом повреждения здесь возникают периодически. 

Водители надеются на то, что в ближайшее время переправу починят.

В краевом Минтрансе сообщили, что движение по мосту закрыли еще год назад и есть объездная дорога. Ремонт моста запланирован на ближайшее время.

Алтайский край жалобы и просьбы

Комментарии 5

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Гость

11:19:50 30-06-2023

Денег нет Но вы держитесь (Митя)

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Гость

11:27:52 30-06-2023

в ближайшее время переправу починят --- Пока автобус с пассажирами там не рухнет ничего не починят.

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Гость

12:03:02 30-06-2023

Гость (11:27:52 30-06-2023) в ближайшее время переправу починят --- Пока автобус с пасса... Мост закрыт, объездная дорога есть, стесняюсь спросить как по нему автобус с пассажирами поедет и рухнет?

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Гость

12:25:17 30-06-2023

Гость (12:03:02 30-06-2023) Мост закрыт, объездная дорога есть, стесняюсь спросить как п... Прямо и молча.

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Гость

11:56:54 30-06-2023

ЖЕСТЬ! и это в наше время!

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