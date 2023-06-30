Жители Алтайского края пожаловались на разваливающийся мост между городами
Конструкция сильно повреждена и вот-вот рухнет
30 июня 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: Вкурсе22
Жители Алтайского края пожаловались на состояние моста по трассе Змеиногорск – Рубцовск. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".
Конструкция сильно повреждена, с одной из сторон она наклонилась, образовался излом.
По словам автора сообщения, в таком состоянии мост находится уже год, при этом повреждения здесь возникают периодически.
Водители надеются на то, что в ближайшее время переправу починят.
В краевом Минтрансе сообщили, что движение по мосту закрыли еще год назад и есть объездная дорога. Ремонт моста запланирован на ближайшее время.
11:19:50 30-06-2023
Денег нет Но вы держитесь (Митя)
11:27:52 30-06-2023
в ближайшее время переправу починят --- Пока автобус с пассажирами там не рухнет ничего не починят.
12:03:02 30-06-2023
Гость (11:27:52 30-06-2023) в ближайшее время переправу починят --- Пока автобус с пасса... Мост закрыт, объездная дорога есть, стесняюсь спросить как по нему автобус с пассажирами поедет и рухнет?
12:25:17 30-06-2023
Гость (12:03:02 30-06-2023) Мост закрыт, объездная дорога есть, стесняюсь спросить как п... Прямо и молча.
11:56:54 30-06-2023
ЖЕСТЬ! и это в наше время!