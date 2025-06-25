В Минтрансе РФ заявили, что хорошо работать в отрасли смогут даже троечники

Не нужны ни отличники, ни хорошисты, ни высокие баллы ЕГЭ, а нужны те, кто будет трудиться в транспортной системе

25 июня 2025, 10:40, ИА Амител

Дороги /Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Минтранс РФ попросил Госдуму внести поправки в закон об образовании, закрепив за ведомством полномочия по распределению бюджетных мест в вузах, чтобы побороть кадровый дефицит в отрасли, пишет "Парламентская газета".

По данным Росстата, в транспортной отрасли нашей страны трудится 4,8 млн человек, при этом сами транспортники считают, что занятых гораздо больше, но кадровый прогноз исходит из официальной статистики.

Как отметил замглавы Минтранса Константин Пашков, ежегодная кадровая потребность отрасли - 148,8 тыс. человек, при этом профильные вузы, колледжи и техникумы выпускают 141,6 тыс. потенциальных сотрудников в год, в итоге кадровый дефицит - 7,2 тыс. человек. Один из эффективных способов привлечения работников - целевой набор в вузы.

"Целевой прием - это наша боль. Нам не нужны ни отличники, ни хорошисты, ни высокие баллы ЕГЭ. Нам нужны те, кто точно вернутся в профессию и будут служить системе транспорта. В этом смысле мы особенные. Наш средний целевик - это троечник и скорее всего не из Москвы", - подчеркнул Пашков.

В Госдуме предложение Минтранса РФ поддержали. Как указал глава транспортного комитета ГД Евгений Москвичев, если молодой человек получил среднее профессиональное образование по транспортной специальности и хочет продолжить обучение по ней в вузе, необходим такой бесшовный переход.