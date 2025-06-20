Как в Барнауле борются с острой нехваткой автомехаников?

Компании создают учебные центры, чтобы готовить будущих специалистов "под боком"

20 июня 2025, 08:14, ИА Амител

Автомеханик в гараже / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В России сохраняется критический дефицит автомехаников. Ежегодно техцентрам не хватает около 150 тысяч сотрудников, однако на рынок выходит значительно меньше рабочих. Директор представительства ПАО "КамАЗ" в Казани Александр Ушенин заявлял, что компаниям, обслуживающим авто и технику, не хватает полмиллиона сотрудников. Как решает вопрос барнаульский автобизнес и какие кадровые перспективы ожидают отрасль в будущем, выяснила радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Не обошла тема нехватки рабочих рук и круглый стол "Опоры России", посвященный автобизнесу, который прошел в Барнауле.

Программа "Профессионалитет", призванная решить проблему, подходит только для крупных компаний. По оценкам спикеров, не менее 35 миллионов рублей нужно вложить бизнесу, чтобы вырастить себе автомехаников через нацпроект. Малому и среднему сектору такая нагрузка не под силу.

Выход есть – создать и аккредитовать в Минобре прямо у себя в компании собственный учебный центр. Опытом поделилась председатель ассоциации "РАСТО" Ольга Селезнева.

"Формируется площадка, где все колледжи приходят и учатся у нас. Вот есть сегодня работа на системе тормозной – группа приходит и проходит тормозную систему. Ходовую, подвеску, рулевую, шиномонтаж. Это несложно, если у вас хорошая ремонтная зона. Еще нужен класс, где бы они теоретическую часть проходили до обеда, после обеда отрабатывали практику. Также нужен человек на предприятии, который сделает этот бесшовный переход от колледжа в ремонтную зону. Из 25 механиков только два могут разговаривать вообще с молодежью, но это надо мотивировать. Мы платим им деньги, небольшие, по десять тысяч в месяц. Чего мы достигли? 75% конверсии трудоустройства по специальности! Колледж дает всего десять", – рассказала она.

В такой системе ребята фактически трудятся за инструменты, спецодежду и еду. Дополнительный бонус – обучение в автошколах благодаря соглашению с ДОСААФ. Особое внимание уделяют тем, кто мечтает открыть собственный автосервис: таких, по словам Ольги Селезневой, в каждом наборе до 30%.

В регионах автосервисы пробуют открывать подобные центры – например, алтайская компания МАКК. В сервисе на улице Малахова уже почти готова учебная комната – вдобавок к гаражу, где проходят практические занятия. Конверсия из такой стажировки в трудоустройство – 70%, подсчитала HR-специалист компании Юлия Лютикова.

"Основной целевой аудиторией считаются у нас ребята 9−11-х классов и из профильных образовательных учреждений. Это, допустим, Алтайский государственный колледж, у нас с ними договор. С первого курса берем ребят на практику с перспективами того, что летом они могут приходить к нам, и мы их возьмем на работу как полноценных сотрудников. Чтобы ребята понимали, как это может быть здорово, если работать не в гараже на коленках, а на уровне хорошего сервиса", – говорит она.

Практику "Опоры России" отметили федеральные власти: проект учебных центров на базе СТО инициировали для продвижения в Госдуму и Минпром. Главная проблема, которую предстоит решить, – финансы, чтобы государство смогло компенсировать МСП затраты на подготовку кадров. Пока же учебные центры, как и многое другое, бизнес возводит за свой счет.