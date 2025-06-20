Как в Барнауле борются с острой нехваткой автомехаников?
Компании создают учебные центры, чтобы готовить будущих специалистов "под боком"
20 июня 2025, 08:14, ИА Амител
В России сохраняется критический дефицит автомехаников. Ежегодно техцентрам не хватает около 150 тысяч сотрудников, однако на рынок выходит значительно меньше рабочих. Директор представительства ПАО "КамАЗ" в Казани Александр Ушенин заявлял, что компаниям, обслуживающим авто и технику, не хватает полмиллиона сотрудников. Как решает вопрос барнаульский автобизнес и какие кадровые перспективы ожидают отрасль в будущем, выяснила радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Не обошла тема нехватки рабочих рук и круглый стол "Опоры России", посвященный автобизнесу, который прошел в Барнауле.
Программа "Профессионалитет", призванная решить проблему, подходит только для крупных компаний. По оценкам спикеров, не менее 35 миллионов рублей нужно вложить бизнесу, чтобы вырастить себе автомехаников через нацпроект. Малому и среднему сектору такая нагрузка не под силу.
Выход есть – создать и аккредитовать в Минобре прямо у себя в компании собственный учебный центр. Опытом поделилась председатель ассоциации "РАСТО" Ольга Селезнева.
"Формируется площадка, где все колледжи приходят и учатся у нас. Вот есть сегодня работа на системе тормозной – группа приходит и проходит тормозную систему. Ходовую, подвеску, рулевую, шиномонтаж. Это несложно, если у вас хорошая ремонтная зона. Еще нужен класс, где бы они теоретическую часть проходили до обеда, после обеда отрабатывали практику. Также нужен человек на предприятии, который сделает этот бесшовный переход от колледжа в ремонтную зону. Из 25 механиков только два могут разговаривать вообще с молодежью, но это надо мотивировать. Мы платим им деньги, небольшие, по десять тысяч в месяц. Чего мы достигли? 75% конверсии трудоустройства по специальности! Колледж дает всего десять", – рассказала она.
В такой системе ребята фактически трудятся за инструменты, спецодежду и еду. Дополнительный бонус – обучение в автошколах благодаря соглашению с ДОСААФ. Особое внимание уделяют тем, кто мечтает открыть собственный автосервис: таких, по словам Ольги Селезневой, в каждом наборе до 30%.
В регионах автосервисы пробуют открывать подобные центры – например, алтайская компания МАКК. В сервисе на улице Малахова уже почти готова учебная комната – вдобавок к гаражу, где проходят практические занятия. Конверсия из такой стажировки в трудоустройство – 70%, подсчитала HR-специалист компании Юлия Лютикова.
"Основной целевой аудиторией считаются у нас ребята 9−11-х классов и из профильных образовательных учреждений. Это, допустим, Алтайский государственный колледж, у нас с ними договор. С первого курса берем ребят на практику с перспективами того, что летом они могут приходить к нам, и мы их возьмем на работу как полноценных сотрудников. Чтобы ребята понимали, как это может быть здорово, если работать не в гараже на коленках, а на уровне хорошего сервиса", – говорит она.
Практику "Опоры России" отметили федеральные власти: проект учебных центров на базе СТО инициировали для продвижения в Госдуму и Минпром. Главная проблема, которую предстоит решить, – финансы, чтобы государство смогло компенсировать МСП затраты на подготовку кадров. Пока же учебные центры, как и многое другое, бизнес возводит за свой счет.
08:16:34 20-06-2025
/Компании создают учебные центры/
А платить больше не пробовали? Говорят помогает
08:23:25 20-06-2025
Работягам платить много нельзя, а то инфляция будет. Вот чиновникам можно, и даже задним числом . С мая, на 20%
08:25:30 20-06-2025
создают учебные центры --- ну так то логично, прежде чем платить надо научить. Тому, кто уже все умеет, платят нормально
09:05:25 20-06-2025
В основном берут просто с улицы, лижбы умел гайки крутить. 😎
09:10:05 20-06-2025
Никак. У нас одичалый капитализм. А как набьют карманы сразу деньги за рубежом оказываются!
09:17:56 20-06-2025
Гость (09:10:05 20-06-2025) Никак. У нас одичалый капитализм. А как набьют карманы сразу... У кого это у вас? У нас в РФ клептократическая, неофеоадальная диктатура. Капитализм в Германии, Финляндии или Латвии, а то что в РФ это "свой путь".
13:20:23 20-06-2025
Гость (09:17:56 20-06-2025) У кого это у вас? У нас в РФ клептократическая, неофеоадальн...
Ну уж совсем. У нас "Суверенная демократия" так-то
09:12:38 20-06-2025
Если нуждаются, так пусть платят. Людям не нужна работа сама по себе, им нужны деньги. Из этой суровой и неприятной правды жизни и надо исходить. Большинство людей не хотят вкалывать как ломовая лошадь, за еду.
09:22:50 20-06-2025
Гость (09:12:38 20-06-2025) Если нуждаются, так пусть платят. Людям не нужна работа сама... Не хотят, а продеться. Вкалывать за еду - это еще привилегия. Вкалывать за то что позволят дышать воздухом - это перспективы.
09:31:43 20-06-2025
Гость (09:12:38 20-06-2025) Если нуждаются, так пусть платят. Людям не нужна работа сама... это кнешно верно.
но согласитесь и с тем, что уровень жизни ещё высоковат - по жирным годам живем, хотим потреблять типа и санкций нет, и ковидные не заметили, и - чё уж, считать так считать - СВО имеет свою стоимость (и жизнями парней, и деньгами).
Мордашов говорит о закрытии части предприятий по производству стали, Набиуллина говорит о новых моделях экономики, Решетников говорит о возможном переходе в рецессию, ВВП говорит о замедлении мировой торговли.
что кому не ясно?
10:23:07 20-06-2025
Musik (09:31:43 20-06-2025) это кнешно верно.но согласитесь и с тем, что уровень жиз... появятся скоро квалифицированные механики:
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Неэффективные предприятия нужно закрывать, период высоких ставок может этому способствовать, считает президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.
"Я не говорю, что высокая ставка - это хорошо. Это плохо, конечно, для экономики плохо. Но у нас, с другой стороны, большое количество неэффективных предприятий, которые нам надо найти в себе волю закрыть", - заявил Костин журналистам в кулуарах ПМЭФ.
12:18:53 20-06-2025
Musik (10:23:07 20-06-2025) появятся скоро квалифицированные механики:Москва. 19 июн... Он в другой реальности живёт. За предприятиями людей не видит. "Страшно далеки были они от народа." Костину курс истории бы почитать.
13:07:12 20-06-2025
Гость (12:18:53 20-06-2025) Он в другой реальности живёт. За предприятиями людей не види... А он читать не умеет, только считать. Деньги)
09:37:24 20-06-2025
механик на сто - это как продающий менеджер в торговле, он зарабатывает для сто деньги.
зп должна быть соответствующей.
16:20:12 20-06-2025
Гость (09:37:24 20-06-2025) механик на сто - это как продающий менеджер в торговле, он з... У нас толковых механиков в городе единицы, остальные просто бесполезный мусор, которые тупо гробят машину заказчика за его же деньги
10:32:42 20-06-2025
Комитеты по защите автобизнеса создают
12:16:03 20-06-2025
Философский вопрос: а зачем жить-то? Где она, жизнь? Сколько не стараешься, становится только хуже. Ни перспектив, ни надежды. Зато количество миллиардеров растет. Вот пусть они и размножаются
12:44:56 20-06-2025
Дорогие друзья! Человек осуществляющий ремонт автомобилей- автослесарь. Автомеханик это человек получивший среднее техническое образование и осуществляет контроль и соблюдение технологии выполнение работы слесарей в своей сфере Поэтому написав что нет автомехаников говорит о безграмотности. Учебные заведения готовят слесарей, но сколько их приходит в АТП и сервисы. Кстати те кто приходит учиться с очень низкой школьной грамотностью и желанием учится. Причина намного глубже.
14:36:52 21-06-2025
Как можно научить человека тому, чем сам не обладаешь?! Современный авто-сложная игрушка. Двигатель, трансмиссия, ходовая, охлаждение и куча электроники связанная со всем этим. При этом великое разнообразие технических решений! И вбить всю эту инфу в голову вчерашнему двоечнику? Ладно, троечнику, так как отличники сидят в ВУЗах. И вряд ли по локоть в масле будут ковырять отжитый свой век хлам.