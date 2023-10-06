В Минтрансе заявили о росте цен на такси на 44% в отдельных регионах

Стоимость услуг выросла в среднем по России на 5%

06 октября 2023, 14:00, ИА Амител

Такси / Фото: wirestock / freepik.com

Рост цен на услуги такси в отдельных регионах России достигает 44%. Как сообщает РБК, об этом на форуме TAXI-2023 заявил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

По словам чиновника, рост цен фиксируется в 50% регионов РФ. Еще в 45% цена осталась на прежнем уровне, в 5% – снизилась. В среднем по стране рост стоимости услуг такси составил около 5%.

По словам Луговенко, основная причина роста цен – неготовность к реализации закона о такси. В таких субъектах контроль за сферой до 1 сентября не осуществлялся, отмечает он. Также в числе факторов, сказавшихся на стоимости, Луговенко отметил искусственный ажиотаж, связанный с законом, рост цен на расходные материалы и санкционное давление.

Напомним, что с 1 сентября в России вступил в силу новый закон о такси (ФЗ № 580). Он должен сделать эту сферу прозрачной. Водители теперь обязаны иметь разрешение на работу, справку об отсутствии судимости, пройти аттестацию, войти в реестр и даже купить специальную страховку. Подробнее – в разборе amic.ru.