Россиян призвали получать налоговые вычеты
В Госдуме рекомендуют пользоваться этим правом, даже если сумма будет небольшой
07 ноября 2024, 17:00, ИА Амител
Граждан РФ призвали активнее обращаться в ФНС за налоговыми вычетами. Об этом сообщает РИА Новости.
Вернуть себе часть налогов можно, воспользовавшись вычетами по НДФЛ. Чтобы сделать это, нужно быть налоговым резидентом РФ и платить подоходный налог.
"Если можно получить хоть небольшую выгоду или доход для себя и всей семьи, то этим надо обязательно воспользоваться", – заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.
Чтобы вернуть часть налогов, нужно подать декларацию в ФНС. Однако для некоторых видов вычетов, например, при покупке жилья в ипотеку, все данные в ведомство передают банки. Сейчас Минцифры прорабатывает функцию получения вычетов на "Госуслугах".
Услугу можно применить к расходам трех последних лет, если налогоплательщик еще не обращался за вычетом. У получателя должны сохраниться платежные документы. Подать декларацию можно в любое время.
17:04:27 07-11-2024
"...нужно подать декларацию в ФНС..."
Вот оно чо, Михалыч!
😁
17:13:37 07-11-2024
А если ты самозанятый - хрен ты чо вернёшь. Такая вот сказка.
18:41:48 07-11-2024
И потом ждать 4 месяца. Откуда такие сроки? А что не три года?