Россиян призвали получать налоговые вычеты

В Госдуме рекомендуют пользоваться этим правом, даже если сумма будет небольшой

07 ноября 2024, 17:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Граждан РФ призвали активнее обращаться в ФНС за налоговыми вычетами. Об этом сообщает РИА Новости.

Вернуть себе часть налогов можно, воспользовавшись вычетами по НДФЛ. Чтобы сделать это, нужно быть налоговым резидентом РФ и платить подоходный налог.

"Если можно получить хоть небольшую выгоду или доход для себя и всей семьи, то этим надо обязательно воспользоваться", – заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

Чтобы вернуть часть налогов, нужно подать декларацию в ФНС. Однако для некоторых видов вычетов, например, при покупке жилья в ипотеку, все данные в ведомство передают банки. Сейчас Минцифры прорабатывает функцию получения вычетов на "Госуслугах".

Услугу можно применить к расходам трех последних лет, если налогоплательщик еще не обращался за вычетом. У получателя должны сохраниться платежные документы. Подать декларацию можно в любое время.