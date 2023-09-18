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В Минтруде предложили выплачивать премии провинившимся работникам

Ведомство подготовило законопроект с такой инициативой

18 сентября 2023, 14:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Минтруде предложили выплачивать премии провинившимся работникам, пишет rg.ru.

В ведомстве считают, что наличие дисциплинарного взыскания – не повод лишать работника денежного вознаграждения.

Законопроект с такой инициативой, вносящий изменения в Трудовой кодекс, уже поступил в Российскую трехстороннюю комиссию.

Ранее глава думского комитета по труду Ярослав Нилов предложил обязать предпринимателей индексировать зарплату в соответствии с уровнем инфляции.

зарплаты

Комментарии 2

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max

16:18:32 18-09-2023

а медаль как же? неужели медаль не положена? И поцелуй промеж больших пальцев ног

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Абориген

08:50:10 19-09-2023

Однажды с таким вопросом ко мне обратилась врач: она при переливании крови вместо одного компонента влила другой. Больного пришлось отхаживать в реанимации. Ей объявили выговор и лишили премии. Она была дико возмущена. Надо, чтобы чиновников минтруда полечили у такой докторицы.

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