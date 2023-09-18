В Минтруде предложили выплачивать премии провинившимся работникам
Ведомство подготовило законопроект с такой инициативой
18 сентября 2023, 14:03, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Минтруде предложили выплачивать премии провинившимся работникам, пишет rg.ru.
В ведомстве считают, что наличие дисциплинарного взыскания – не повод лишать работника денежного вознаграждения.
Законопроект с такой инициативой, вносящий изменения в Трудовой кодекс, уже поступил в Российскую трехстороннюю комиссию.
Ранее глава думского комитета по труду Ярослав Нилов предложил обязать предпринимателей индексировать зарплату в соответствии с уровнем инфляции.
16:18:32 18-09-2023
а медаль как же? неужели медаль не положена? И поцелуй промеж больших пальцев ног
08:50:10 19-09-2023
Однажды с таким вопросом ко мне обратилась врач: она при переливании крови вместо одного компонента влила другой. Больного пришлось отхаживать в реанимации. Ей объявили выговор и лишили премии. Она была дико возмущена. Надо, чтобы чиновников минтруда полечили у такой докторицы.