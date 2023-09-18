Ведомство подготовило законопроект с такой инициативой

18 сентября 2023, 14:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Минтруде предложили выплачивать премии провинившимся работникам, пишет rg.ru.

В ведомстве считают, что наличие дисциплинарного взыскания – не повод лишать работника денежного вознаграждения.

Законопроект с такой инициативой, вносящий изменения в Трудовой кодекс, уже поступил в Российскую трехстороннюю комиссию.

Ранее глава думского комитета по труду Ярослав Нилов предложил обязать предпринимателей индексировать зарплату в соответствии с уровнем инфляции.