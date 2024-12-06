В Минздраве изменят порядок формирования больничных

Он может вступить в силу с 1 сентября 2025 года

06 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Российский Минздрав планирует изменить порядок формирования больничных. Новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Соответствующий документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает РИА Новости.

В данный момент подводят итоги публичного обсуждения проекта. Предполагается, что он начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Согласно новым правилам, количество выданных больничных листов пациенту теперь будут учитывать. Это позволит выявить причины его состояния для улучшения оказания медицинских услуг.

"Если в течение полугода больничный оформлялся четыре раза, за исключением случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии, то врач должен будет передавать медицинскую документацию врачебной комиссии", – следует из проекта.

Также в ведомстве подчеркнули, что новый порядок поможет выявлять у работников заболевания на ранней стадии, а также благодаря профилактике возвращать их к профессиональной деятельности.