В Минздраве изменят порядок формирования больничных
Он может вступить в силу с 1 сентября 2025 года
06 декабря 2024, 14:00, ИА Амител
Российский Минздрав планирует изменить порядок формирования больничных. Новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Соответствующий документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает РИА Новости.
В данный момент подводят итоги публичного обсуждения проекта. Предполагается, что он начнет действовать с 1 сентября 2025 года.
Согласно новым правилам, количество выданных больничных листов пациенту теперь будут учитывать. Это позволит выявить причины его состояния для улучшения оказания медицинских услуг.
"Если в течение полугода больничный оформлялся четыре раза, за исключением случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии, то врач должен будет передавать медицинскую документацию врачебной комиссии", – следует из проекта.
Также в ведомстве подчеркнули, что новый порядок поможет выявлять у работников заболевания на ранней стадии, а также благодаря профилактике возвращать их к профессиональной деятельности.
14:22:41 06-12-2024
предлагаю работников возраста менее 45 лет лечить исключительно цитрамоном, активированным углем и подорожником.
15:28:04 06-12-2024
Мусик (14:22:41 06-12-2024) предлагаю работников возраста менее 45 лет лечить исключител...
а как же арбидол продавать?
15:53:43 06-12-2024
"Очкую чёта, Славик", это ведомство какое-то проклятое - за что не возьмется всё превращается в тыкву.
16:10:51 06-12-2024
Ну вообще-то все не так) «Гражданам, которые за 6 месяцев, предшествующих дате фактического обращения, признавались нетрудоспособными 4 и более раз по всем случаям нетрудоспособности (за исключением случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии) листок нетрудоспособности формируется сроком до 3 календарных дней» То есть болеешь слишком часто, по мнению государства - фигу тебе, а не больничный. Три дня за счет работодателя поболей, а дальше будешь с комиссией объясняться, че это ты такой больной. Или на работу шуруй.
00:37:58 07-12-2024
И эти люди борятся за звание дома высокой культуры, ой прошу прощения, социального государства с поддержкой демографии...