В Минздраве назвали восемь доступных каждому способов дожить до 100 лет
Среди них — контроль за питанием и участие в социальной жизни
19 января 2025, 07:30, ИА Амител
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева раскрыла восемь способов дожить до 100 лет. Ее слова приводит "Вечерний Санкт-Петербург".
Со слов врача, залог долголетия – это забота о физическом и когнитивном здоровье. Вот что советует для этого делать Ткачева:
1. Не пренебрегать умеренной и регулярной физической активностью.
2. Повышать стрессоустойчивость к жизненным неурядицам.
3. Умеренно питаться.
4. Не злоупотреблять алкоголем.
5. Ставить перед собой цели и стремиться их реализовать.
6. Быть вовлеченным в духовность или религию.
7. Поддерживать семейную жизнь.
8. Участвовать в жизни общества.
Специалист отметила, что сейчас в России растет продолжительность жизни. Порядка 24% населения РФ – это люди старше 60 лет.
10:16:42 19-01-2025
Што характерно - про пенсию ни слова.
И я тоже грю - не надо пенсий, здравый будете.
12:00:15 19-01-2025
Musik (10:16:42 19-01-2025) Што характерно - про пенсию ни слова. И я тоже грю - не ... Как это про пенсию ни слова? Как раз готовят к поднятию пенсвозраста до 100 лет.
12:04:07 19-01-2025
Musik (10:16:42 19-01-2025) Што характерно - про пенсию ни слова. И я тоже грю - не ...
Ни слова. Но намёк то понятен. Пора "публично обсуждать" новое повышение возраста выхода на пенсию. Ведь рекомендации, как дожить до 100 лет, даны))) А прогнозируемая продолжительность жизни в отчетах Минздрава постоянно и неудержимо растёт. И ни слова, что фактическая продолжительность жизни падает
13:28:54 19-01-2025
Гость (12:04:07 19-01-2025) Ни слова. Но намёк то понятен. Пора "публично обсуждать"... Намек с карточки не снимешь, и бэху не купишь.
10:52:18 19-01-2025
Девятый - достаток, чтобы все это реализовать.
11:29:34 19-01-2025
п. 3, 5, 6 нужно читать в сл. редакции:
п.3 умеренно питаться солнечными лучами, тк отсутствие пенсии в принципе не предполагает другое.
п. 5 5. ставить перед собой цель найти картон, чтобы затопить печь и стремиться ее реализовать, тк если вам нечем будет оплачивать коммунальные платежи в квартире, вам придется жить в конуре, называемой "затонасвежемвоздухе и всёсвоёсогорода".
п. 6. 6. быть вовлеченным в духовность или религию, тк как в случае болезни, вам только бог поможет, тк бесплатной медицины у нас уже практически нет, а на платную у вас денег не будет.
и, главное- не переживайте из-за всего этого.
пс. статью читать было тошно до ненависти.
11:40:52 19-01-2025
- "6. Быть вовлеченным в духовность или религию." Самый ядовитый пункт, если бы я следовал этим пунктом, то давно был в вечным городе, как мои многие....
12:44:39 19-01-2025
Мои бабушки прошли военные годы и без религии дожили до 89 лет.
А религиозные крестьяне Российской Империи едва доживали до 40.
17:24:00 19-01-2025
Главный пункт не озвучили: найти дедушек и бабушек по отцовской и материнской линиям с хорошей генетикой и долгожителей. В школе все учили, что наследственные признаки передаются через поколение, поэтому что предки нам передали, то и имеем. А все остальные пункты лишь в помощь.
17:55:26 19-01-2025
3-8 скукота. Нафиг так жить. Да и не жизнь это!
03:18:31 20-01-2025
описана жизнь Тимоти Форсайта!))) ххахаха