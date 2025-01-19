В Минздраве назвали восемь доступных каждому способов дожить до 100 лет

Среди них — контроль за питанием и участие в социальной жизни

19 января 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Sven Mieke / unsplash.com

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева раскрыла восемь способов дожить до 100 лет. Ее слова приводит "Вечерний Санкт-Петербург".

Со слов врача, залог долголетия – это забота о физическом и когнитивном здоровье. Вот что советует для этого делать Ткачева:

1. Не пренебрегать умеренной и регулярной физической активностью.

2. Повышать стрессоустойчивость к жизненным неурядицам.

3. Умеренно питаться.

4. Не злоупотреблять алкоголем.

5. Ставить перед собой цели и стремиться их реализовать.

6. Быть вовлеченным в духовность или религию.

7. Поддерживать семейную жизнь.

8. Участвовать в жизни общества.

Специалист отметила, что сейчас в России растет продолжительность жизни. Порядка 24% населения РФ – это люди старше 60 лет.