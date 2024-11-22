59-летняя жительница Канады отжалась 1575 раз за час

У женщины 12 внуков

22 ноября 2024, 12:50, ИА Амител

Донна Джин Уайлд / Фото: guinnessworldrecords.com

59-летняя Донна Джин Уайлд из Канады выполнила 1575 отжиманий от пола за час и во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщили на официальном сайте издания, женщина должна была отжиматься по определенному стандарту: сгибать локти на 90 градусов в нижней точке и полностью выпрямлять руки при подъеме.

Когда Уайлд устанавливала рекорд, ее подбадривали 11 из 12 внуков: выкрикивали слова поддержки и считали количество отжиманий.

До этого спортсменка вошла в Книгу рекордов Гиннесса за самое длительное нахождение в планке – 4 часа 30 минут и 11 секунд.

По ее словам, добиться второго рекорда ей как раз помогли тренировки перед первым: тогда она отжималась по 500 раз в день, и ей так это понравилось, что она решила стать лучшей и в этом упражнении.