В Минздраве прокомментировали жалобы на нехватку вакцины от бешенства в Барнауле
Случаи дефицита единичны, уверяют в ведомстве
28 июня 2024, 15:23, ИА Амител
Сообщения в соцсетях о том, что в Барнауле нет вакцины от бешенства, не соответствуют действительности. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. В ведомстве отметили, что вакцины достаточно, а случаи дефицита единичны.
"По всему городу нет вакцины"
Сообщения о том, что в Барнауле закончилась вакцина, появились в паблике "Инцидент Барнаул". 26 июня горожанка рассказала о том, что ее ребенка укусила собака, которую выгуливал мужчина.
А в комментариях пользователи добавили, что "по всему городу" нет препарата для профилактики бешенства.
"Огромный вопрос: почему по всему городу нет вакцины или сыворотки от бешенства? Не дай Бог, действительно бешеное дикое животное укусит, а дальше что", – возмутилась подписчица.
Как на самом деле?
В краевом Минздраве ответили, что на самом деле вакцина есть. Всего в крае более тысячи доз.
"Возможны единичные случаи дефицита в некоторых учреждениях (повышенная обращаемость населения). В этом случае принимаются меры по перераспределению из других территорий", – пояснили в ведомстве.
Привезли еще
В Минздраве также добавили, что уже 27 июня на Алтай привезли еще одну партию вакцины от бешенства. Это централизованная поставка в рамках госконтракта. Точное количество доз сообщат позже, после приемки на складе "Аптек Алтая".
15:32:57 28-06-2024
Так бешенства же не существует. И вообще надо тренировать иммунитет, тогда организм будет на раз "бороть" любую болячку. А то как-то неспортивно, право слово. Вакцины, лекарства. А как же наш особый путь, РКМП и прочее? Не было этих ваших бесовских вакцин, и все жили по триста лет. Наши традиционные, так сказать, ценности - рожать в поле, рожать много, выживут не все.