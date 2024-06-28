Случаи дефицита единичны, уверяют в ведомстве

28 июня 2024, 15:23, ИА Амител

Медик готовится к вакцинации / Фото: amic.ru

Сообщения в соцсетях о том, что в Барнауле нет вакцины от бешенства, не соответствуют действительности. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. В ведомстве отметили, что вакцины достаточно, а случаи дефицита единичны.

"По всему городу нет вакцины"

Сообщения о том, что в Барнауле закончилась вакцина, появились в паблике "Инцидент Барнаул". 26 июня горожанка рассказала о том, что ее ребенка укусила собака, которую выгуливал мужчина.

А в комментариях пользователи добавили, что "по всему городу" нет препарата для профилактики бешенства.

"Огромный вопрос: почему по всему городу нет вакцины или сыворотки от бешенства? Не дай Бог, действительно бешеное дикое животное укусит, а дальше что", – возмутилась подписчица.

Как на самом деле?

В краевом Минздраве ответили, что на самом деле вакцина есть. Всего в крае более тысячи доз.

"Возможны единичные случаи дефицита в некоторых учреждениях (повышенная обращаемость населения). В этом случае принимаются меры по перераспределению из других территорий", – пояснили в ведомстве.

Привезли еще

В Минздраве также добавили, что уже 27 июня на Алтай привезли еще одну партию вакцины от бешенства. Это централизованная поставка в рамках госконтракта. Точное количество доз сообщат позже, после приемки на складе "Аптек Алтая".