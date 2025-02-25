В Минздраве рассказали, как много блинов можно съедать во время Масленицы
Специалисты предостерегли от "блинного обжорства"
25 февраля 2025, 20:30, ИА Амител
Минздрав Башкортостана призвал избегать необдуманного "блинного обжорства". Как сообщает Mkset.ru, в ведомстве напомнили, что оптимальной порцией считается съесть до четырех блинов, при условии, что остальной день человек будет умерен в еде.
Так, в 100 граммах блина (примерно один блин среднего размера) содержится около 150 ккал. Набрать приличное количество калорий можно всего за три блина.
Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, непереносимостью лактозы или аллергией следует проявить особую осторожность. Стоит отдавать предпочтение блинам с нежирными начинками, например, с творогом или фруктами.
Более полезными блины можно сделать, использовав цельнозерновую муку – такие блины будут более питательными и полезными для пищеварения. Сладкие сиропы и варенье следует заменить свежими фруктами и ягодами, а подавать блины лучше с нежирным творогом, йогуртом и сметаной.
20:47:11 25-02-2025
Я много не сьем.
Сколько дадут.
20:47:48 25-02-2025
Привет Минздраву Башкирии.
06:14:12 26-02-2025
Как это сколько? Все
12:19:19 26-02-2025
Такая наболевшая проблема!! Больше не о чем думать.