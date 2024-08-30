В Минздраве заявили, что всем пациентам с EVALI нужна госпитализация
Трети больных требуется искусственная вентиляция легких
30 августа 2024, 10:40, ИА Амител
Как сообщила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян, почти все пациенты с болезнью вейперов EVALI нуждаются в госпитализации, а одной трети из них требуется искусственная вентиляция легких. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Минздрав предупредил о новой болезни – EVALI, которая вызывается вейпами и электронными сигаретами. Симптомы этого заболевания схожи с коронавирусной инфекцией: повышенная температура, слабость, кашель и одышка, а также патологические изменения в легких.
По словам Гамбарян, EVALI – это острое ингаляционное поражение легочной ткани. В 95% случаев пострадавшим требуется госпитализация в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, а одной трети таких пациентов нужна искусственная вентиляция легких.
Болезнь EVALI была официально признана в США в 2019 году, когда там уже бушевала эпидемия вейпинга среди подростков и молодежи. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за год в США было зарегистрировано более 2800 случаев госпитализации с EVALI, и 68 из них закончились летальным исходом.
Гамбарян также отметила, что потребление электронной никотинсодержащей и безникотиновой продукции может привести не только к EVALI, но и к поражению сердца, сосудов и респираторной системы.
11:04:06 30-08-2024
всем вейперам надо завалить EVALI
12:28:33 30-08-2024
бгг (11:04:06 30-08-2024) всем вейперам надо завалить EVALI... Иди уроки делай, и бабка чтоб не писала за тебя
11:21:36 30-08-2024
Куда смотрит Роспотребнадзор? Дети, начиная с 1 класса уже крепко сидят на этой гадости. Запретить ввоз, изготовление, и продажу. Не будет в продаже-не будет проблемы!!!
11:52:54 30-08-2024
Ю (11:21:36 30-08-2024) Куда смотрит Роспотребнадзор? Дети, начиная с 1 класса уже к... Перейдут на табачные изделия-сигареты. По вашему из двух зол какое страшнее? А ведь от продажи сигарет никто не откажется. Сумасшедший доход. Потому и борются всеми правдами и не правдами с вейпом. Мозги включите.
14:16:07 30-08-2024
Гость (11:52:54 30-08-2024) Перейдут на табачные изделия-сигареты. По вашему из двух зол... Сумасшедший доход от продажи чипсов, гренок и сухариков. Вот где вред
11:54:06 30-08-2024
Ю (11:21:36 30-08-2024) Куда смотрит Роспотребнадзор? Дети, начиная с 1 класса уже к... ваши дети или чьи? ну и следите за ними , при чем тут РПН то сразу. у нас на улицах нет таких детей, к примеру
11:29:33 30-08-2024
А может быть на пенсию?
11:31:40 30-08-2024
Жалкая попытка рекламы сигарет, которые в тысячи раз опаснее и не содержат табака кроме отравы.
12:27:48 30-08-2024
Производители обычных сигарет кивали, улыбаясь.
Кошмариловка - дело обычное. Развлекаются.