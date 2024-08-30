В Минздраве заявили, что всем пациентам с EVALI нужна госпитализация

Трети больных требуется искусственная вентиляция легких

30 августа 2024, 10:40, ИА Амител

Больница / Фото: pxhere.com/ru/photo/747943

Как сообщила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян, почти все пациенты с болезнью вейперов EVALI нуждаются в госпитализации, а одной трети из них требуется искусственная вентиляция легких. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Минздрав предупредил о новой болезни – EVALI, которая вызывается вейпами и электронными сигаретами. Симптомы этого заболевания схожи с коронавирусной инфекцией: повышенная температура, слабость, кашель и одышка, а также патологические изменения в легких.

По словам Гамбарян, EVALI – это острое ингаляционное поражение легочной ткани. В 95% случаев пострадавшим требуется госпитализация в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, а одной трети таких пациентов нужна искусственная вентиляция легких.

Болезнь EVALI была официально признана в США в 2019 году, когда там уже бушевала эпидемия вейпинга среди подростков и молодежи. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за год в США было зарегистрировано более 2800 случаев госпитализации с EVALI, и 68 из них закончились летальным исходом.

Гамбарян также отметила, что потребление электронной никотинсодержащей и безникотиновой продукции может привести не только к EVALI, но и к поражению сердца, сосудов и респираторной системы.