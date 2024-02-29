Алтайские депутаты приняли запрет о продаже алкоголя 9 мая и в дни города
Документ вступит в силу в ближайшее время
29 февраля 2024, 14:03, ИА Амител
Касса в барнаульском супермаркете / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Законопроект о запрете розничной продажи алкоголя 9 мая и в дни города, района, округа, села и поселка приняли депутаты Алтайского Заксобрания.
Как сообщили в АКЗС, инициативу одобрили 29 февраля во втором, окончательном чтении.
По задумке инициаторов – губернатора Виктора Томенко и прокурора Антона Германа – запрет поспособствует снижению потребления спиртного и соблюдению общественного порядка в дни проведения массовых мероприятий.
В силу запрет вступит через десять дней после официальной публикации. Исключение предусмотрено только для заведений общепита.
14:06:20 29-02-2024
Идиотизм шагает по России.
14:07:16 29-02-2024
больше не пойду за депутатов голосовать
14:17:34 29-02-2024
запрет поспособствует снижению потребления спиртного ------- ой дебилы))) Как же он поспособствует снижению потребления? Кто-то заранее закупится, кто-то в садоводческих магазинах купит, а кто-то и сивухи у тети Маши самогонщицы возьмет.
14:18:23 29-02-2024
Не бухаю, как то ровно
19:26:08 29-02-2024
Гость (14:18:23 29-02-2024) Не бухаю, как то ровно... Я тоже не пью. Но такие идиотские запреты нельзя приветствовать. Что им следующее в голову придёт запретить? В конце концов, каждый взрослый совершеннолетний человек отвечает сам за себя и свои поступки. И я лично никаких депутатов и губернаторов не уполномачивал мною распоряжаться. Своей задницей пусть командуют!
14:29:20 29-02-2024
Кто празднику рад то и за неделю купит
16:17:47 29-02-2024
Пивнушки закройте в жилых домах!!!
А то пить нельзя только 2 праздника в году- так депутаты решили, а в остальные дни хоть ужритесь!Закройте наливайки в жилых домах. Хватит лоббировать интересы алко бизнеса, прикрываясь заботой о народе. Народ сам о себе позаботится лишь бы вы не мешали.