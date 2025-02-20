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Жительница Алтайского края родила десятого ребенка

Женщина считает большую семью своим главным богатством

20 февраля 2025, 19:57, ИА Амител

Фото: Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства
Фото: Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства

В Алтайском крае многодетная мама родила десятого ребенка. В пресс-службе перинатального центра указали, что роды прошли успешно, и женщина вместе с новорожденным мальчиком уже выписаны домой.

"Наши замечательные врачи и акушеры помогли Анне Тимофеевой самостоятельно родить десятого ребенка – мальчика", – рассказали в медучреждении.

Анна и ее супруг воспитывают еще шестерых сыновей и трех дочерей. Женщина признается, что осознанно выбрала путь многодетной матери, ведь большая семья для нее – главное богатство.

"Их с мужем дом всегда наполнен любовью", – сказано в публикации.

Алтайский край дети Многодетные семьи

Комментарии 14

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Musik

20:18:32 20-02-2025

Молодцы!!!
Поздравляю семью Тимофеевых!

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Гена

20:20:09 20-02-2025

Наши поздравления! Молодцы!!!

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Гость

20:25:41 20-02-2025

Молодцы

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серый

20:30:24 20-02-2025

швейная машинка зингера отдыхает

  13 Нравится
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Musik

08:20:01 21-02-2025

серый (20:30:24 20-02-2025) швейная машинка зингера отдыхает... Жирный минус вам

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Гость

20:50:51 20-02-2025

Кем муж работает? Или пособий хватает?
Вспомнился анекдот про "процесс любим")))

А вообще молодцы конечно.

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Гость

21:46:37 20-02-2025

Загар на лице с огорода ещё не прошёл, нагрузка наверное большая, нужно всех прокормить). Поздравляю! Денег то дайте им за это.

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Гость

13:03:44 21-02-2025

Гость (21:46:37 20-02-2025) Загар на лице с огорода ещё не прошёл, нагрузка наверное бо... Это не загар. Это побочные явления, собственно- проблемы со здоровьем. И может быть не только.

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Гость

23:05:16 20-02-2025

если еще и желание подкреплено возможностями, то ну что сказать, дай Бог.

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Ннн

07:36:19 21-02-2025

Глава семейства, по -моему, вообще не рад , судя по лицу

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Гость

10:39:57 21-02-2025

Они или миллионеры, с хорошим заработком, или, или.

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Гость

10:48:25 21-02-2025

Гость (10:39:57 21-02-2025) Они или миллионеры, с хорошим заработком, или, или.... просто выплаты норм идут

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Гость

12:58:14 21-02-2025

Гость (10:48:25 21-02-2025) просто выплаты норм идут... Женщину жалко. Пусть она и заблуждается где-то, но муж должен беречь и заботится о жене.

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Гость

11:10:00 21-02-2025

Лучше уж они, чем таджики

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