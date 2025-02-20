Жительница Алтайского края родила десятого ребенка

Женщина считает большую семью своим главным богатством

20 февраля 2025, 19:57, ИА Амител

Фото: Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства

В Алтайском крае многодетная мама родила десятого ребенка. В пресс-службе перинатального центра указали, что роды прошли успешно, и женщина вместе с новорожденным мальчиком уже выписаны домой.

"Наши замечательные врачи и акушеры помогли Анне Тимофеевой самостоятельно родить десятого ребенка – мальчика", – рассказали в медучреждении.

Анна и ее супруг воспитывают еще шестерых сыновей и трех дочерей. Женщина признается, что осознанно выбрала путь многодетной матери, ведь большая семья для нее – главное богатство.