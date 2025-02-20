Жительница Алтайского края родила десятого ребенка
Женщина считает большую семью своим главным богатством
20 февраля 2025, 19:57, ИА Амител
Фото: Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства
В Алтайском крае многодетная мама родила десятого ребенка. В пресс-службе перинатального центра указали, что роды прошли успешно, и женщина вместе с новорожденным мальчиком уже выписаны домой.
"Наши замечательные врачи и акушеры помогли Анне Тимофеевой самостоятельно родить десятого ребенка – мальчика", – рассказали в медучреждении.
Анна и ее супруг воспитывают еще шестерых сыновей и трех дочерей. Женщина признается, что осознанно выбрала путь многодетной матери, ведь большая семья для нее – главное богатство.
"Их с мужем дом всегда наполнен любовью", – сказано в публикации.
20:18:32 20-02-2025
Молодцы!!!
Поздравляю семью Тимофеевых!
20:20:09 20-02-2025
Наши поздравления! Молодцы!!!
20:25:41 20-02-2025
Молодцы
20:30:24 20-02-2025
швейная машинка зингера отдыхает
08:20:01 21-02-2025
серый (20:30:24 20-02-2025) швейная машинка зингера отдыхает... Жирный минус вам
20:50:51 20-02-2025
Кем муж работает? Или пособий хватает?
Вспомнился анекдот про "процесс любим")))
А вообще молодцы конечно.
21:46:37 20-02-2025
Загар на лице с огорода ещё не прошёл, нагрузка наверное большая, нужно всех прокормить). Поздравляю! Денег то дайте им за это.
13:03:44 21-02-2025
Гость (21:46:37 20-02-2025) Загар на лице с огорода ещё не прошёл, нагрузка наверное бо... Это не загар. Это побочные явления, собственно- проблемы со здоровьем. И может быть не только.
23:05:16 20-02-2025
если еще и желание подкреплено возможностями, то ну что сказать, дай Бог.
07:36:19 21-02-2025
Глава семейства, по -моему, вообще не рад , судя по лицу
10:39:57 21-02-2025
Они или миллионеры, с хорошим заработком, или, или.
10:48:25 21-02-2025
Гость (10:39:57 21-02-2025) Они или миллионеры, с хорошим заработком, или, или.... просто выплаты норм идут
12:58:14 21-02-2025
Гость (10:48:25 21-02-2025) просто выплаты норм идут... Женщину жалко. Пусть она и заблуждается где-то, но муж должен беречь и заботится о жене.
11:10:00 21-02-2025
Лучше уж они, чем таджики