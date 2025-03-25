Дом в Махачкале, где произошел взрыв, не вводили в эксплуатацию

Стало известно, что заселять жильцов в многоэтажку было нельзя

25 марта 2025, 14:15, ИА Амител

Взрыв газа в Махачкале / Фото: Shot

Многоэтажка в Махачкале, где, по предварительным данным, взорвался газ, не вводилась в эксплуатацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По данным ведомства, в доме не должны были жить люди.

"Дом не введен в эксплуатацию. Люди не должны были быть заселены", – рассказали агентству в мэрии.

Также стало известно, что строение входило в реестр незаконно возведенных. По факту произошедшего прокуратура Дагестана организовала проверку.

Напомним, взрыв прогремел в одной из многоэтажек Махачкалы на Гапцахской улице. Предварительно установлено, что пострадали два человека. В одной из квартир мог взорваться газ. В соседних домах выбило стекла.

На месте происшествия начался пожар, который ликвидируют оперативные службы.