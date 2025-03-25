Взрыв произошел в одной из многоэтажек Махачкалы. Есть пострадавшие
В результате происшествия повреждено несколько квартир
25 марта 2025, 13:35, ИА Амител
Взрыв в жилом доме в Махачкале / Фото: Shot
В Махачкале прогремел взрыв в многоэтажном доме на Гапцахской улице. По предварительной информации, пострадали два человека. Об этом сообщает Baza.
Как пишет Shot, в одной из квартир мог взорваться газ, в соседних домах выбило стекла.
По данным Telegram-канала "112", пострадали два человека.
Известно, что на месте происшествия начался пожар. Сейчас туда направляются оперативные службы.
13:45:15 25-03-2025
мог взорваться газ --- а мог не газ?
14:06:47 25-03-2025
"В мэрии Махачкалы заявили, что дом еще не введен в эксплуатацию и жильцов там быть не должно"
А во всех домах Махачкалы, которые не введены в эксплуатацию, стоят кондиционеры и висят жалюзи?
17:14:55 25-03-2025
Sic semper tyrannis (14:06:47 25-03-2025) "В мэрии Махачкалы заявили, что дом еще не введен в эксплуат... Кавказский специфический народ - им можно.