Взрыв произошел в одной из многоэтажек Махачкалы. Есть пострадавшие

В результате происшествия повреждено несколько квартир

25 марта 2025, 13:35, ИА Амител

Взрыв в жилом доме в Махачкале / Фото: Shot

В Махачкале прогремел взрыв в многоэтажном доме на Гапцахской улице. По предварительной информации, пострадали два человека. Об этом сообщает Baza.

Как пишет Shot, в одной из квартир мог взорваться газ, в соседних домах выбило стекла.

По данным Telegram-канала "112", пострадали два человека.

Известно, что на месте происшествия начался пожар. Сейчас туда направляются оперативные службы.