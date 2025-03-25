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Взрыв произошел в одной из многоэтажек Махачкалы. Есть пострадавшие

В результате происшествия повреждено несколько квартир

25 марта 2025, 13:35, ИА Амител

Взрыв в жилом доме в Махачкале / Фото: Shot
Взрыв в жилом доме в Махачкале / Фото: Shot

В Махачкале прогремел взрыв в многоэтажном доме на Гапцахской улице. По предварительной информации, пострадали два человека. Об этом сообщает Baza.

Как пишет Shot, в одной из квартир мог взорваться газ, в соседних домах выбило стекла.

По данным Telegram-канала "112", пострадали два человека.

Известно, что на месте происшествия начался пожар. Сейчас туда направляются оперативные службы.

Происшествия Россия

Комментарии 3

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Гость

13:45:15 25-03-2025

мог взорваться газ --- а мог не газ?

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Sic semper tyrannis

14:06:47 25-03-2025

"В мэрии Махачкалы заявили, что дом еще не введен в эксплуатацию и жильцов там быть не должно"

А во всех домах Махачкалы, которые не введены в эксплуатацию, стоят кондиционеры и висят жалюзи?

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Гость

17:14:55 25-03-2025

Sic semper tyrannis (14:06:47 25-03-2025) "В мэрии Махачкалы заявили, что дом еще не введен в эксплуат... Кавказский специфический народ - им можно.

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