В многоразовых бутылках живёт в 40 тысяч раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза

Больше всего микробов скапливается на горлышке и крышке

19 марта 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В многоразовых бутылках обитает в 40 тысяч раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. К такому выводу пришли американские эксперты по очистке воды, пишет Daily Mail.

Больше всего микробов при этом находится на горлышке и крышке, и в ряде случаев они способны вызвать пневмонию и проблемы с ЖКТ.

Однако нет доказательств того, что обнаруженные типы бактерий в основном опасны для людей. Их присутствие свидетельствует о том, что тару просто плохо мыли, отмечают специалисты. По словам микробиолога Саймона Кларка, бутылки с водой, скорее всего, содержат бактерии, которые и так уже есть у людей во рту.