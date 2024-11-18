В модной шляпке. Как актриса Светлана Светличная приезжала на Алтай
Народная артистка России в 2016 году возглавила жюри Шукшинского кинофестиваля
18 ноября 2024, 15:40, ИА Амител
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась 16 ноября в Москве после продолжительной болезни на 84-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. В последние месяцы состояние артистки сильно ухудшалось – она была прикована к постели и получала питание внутривенно.
В 2016 году Светлана Светличная приезжала на Алтай в качестве председателя жюри Шукшинского фестиваля и затмила своей харизмой и красотой всех остальных артистов. В том числе актера Андрея Мерзликина. Светлана Светличная прошлась по красной ковровой дорожке возле театра драмы, охотно фотографируясь со зрителями. Во время каждого выхода "в свет" звезда "Бриллиантовой руки" и секс-символ кино в СССР надевала модные шляпки. В целом народная артистка выглядела потрясающе для своего возраста.
Также Светличная охотно общалась с журналистами, рассуждая о современном кино. По ее мнению, основная проблема современного отечественного кинематографа – это однообразие тем, из-за чего часто она сама отказывается сниматься, так как работать над той или иной предложенной ролью ей просто скучно.
"Сейчас есть таланты, но раньше все было по-другому устроено. Если сценарист хорошо все выписал и артиста это пробирает до мурашек, то режиссер разрешал сделать столько дублей, сколько нужно. А сейчас мне просто не интересно, все очень однообразно, просто кризис темы", – объясняла Светличная.
На родине Шукшина – в селе Сростки – актриса также затмила всех гостей, включая губернатора региона, которым в то время был Александр Карлин. Актриса пела и плясала с жителями Сросток, а также раздавала автографы. Кроме того, Светличная очень мудро "распорядилась" основными призами кинофестиваля (как это было – можно почитать по ссылке).
Прощание с актрисой театра и кино Светланой Светличной состоится 20 ноября в 11:00 в Доме кино в Москве. Похоронят ее на Ваганьковском кладбище.
16:31:17 18-11-2024
ну куда же без попов- то на кинофестивале... [рукалицо]
18:06:21 18-11-2024
Элен без ребят (16:31:17 18-11-2024) ну куда же без попов- то на кинофестивале... [рукалицо]... Этот "поп" как вы его назвали - режиссер нескольких замечательных фильмов, лауреат международных кинофестивалей.
16:35:35 18-11-2024
карлин веселый, а что, жизнь удалась....