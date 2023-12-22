В московский клуб "Мутабор" после почти голой вечеринки Ивлеевой нагрянули силовики
Там должна была состояться вторая часть мероприятия — на нее мог попасть любой желающий за 2,5 тысячи рублей
22 декабря 2023, 09:46, ИА Амител
Полиция нагрянула в московский клуб "Мутабор" после почти голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации журналистов, там должна была состояться вторая часть тусовки – на нее мог попасть любой желающий за 2,5 тысячи рублей. Силовики несколько часов никого не пускали в заведение и изучали записи с камер наблюдения. Предположительно, проверяли заведение на пропаганду ЛГБТ*.
Спустя час прокуратура собрала нужные материалы и уехала, а клуб начал принимать посетителей. На входе в заведение охрана просила гостей поправить одежду, если видела открытые части тела. Позднее в "Мутабор" приехала и сама Ивлеева – около 40 минут она провела за DJ-пультом, а после немного отдохнула на кровати со своим изображением. Люди к утру стали постепенно расходиться.
Напомним, что перед "открытой" частью в "Мутаборе" прошла вечеринка со звездами, среди которых заметили Филиппа Киркорова, Лолиту, Диму Билана и многих других. Артисты были облачены в откровенные наряды с полупрозрачными элементами одежды. Сама Ивлеева засветила многомиллионное колье, которое она надела на поясницу.
* Признано экстремистской организацией и запрещено в России
09:57:27 22-12-2023
Нам долго рассказывали о том, что вот нет в России гражданского общества, а было бы оно, мы бы зажили. Мол, гражданское общество - это активные люди, которые чутко реагируют на разные несправедливости, бдят а всем, что происходит в стране и меняют мир к лучшему. Но понятие "лучшее" ведь оценочное. То, что ты считаешь лучшим, не значит, что это лучшее и другие воспринимают таким. А если нет? А если другие - активные, бдящие и меняющие мир, хотят другого? Если они будут активно бороться за то, что ты считаешь худшим для себя? Оно же не перестанет быть лучшим для них? Или только ты и твои солучшенники могут выбирать лучшее? Ну вот настало такое интересное время, когда проявились другие, отличные от тебя, активисты. Они чутко реагируют, бдят, хотят что-то изменить так, как им видится улучшение. А тебя это коробит. Но ты же хотел разбудить общество, чтобы оно проснулось и начало действовать. Вот оно проснулось, выявилась его активная часть. У нее есть свой взгляд на мир, который она, эта активная часть граждан, хочет изменить в свою лучшую сторону. А что если, ты и разбудил их? Они проснулись и хотят сказать тебе - нет, мы хотим не так. И делают так и то, что им видится лучшим. А то, что ты делаешь и к чему зовёшь, это как раз то, что они хотят изменить, чтобы мир стал лучше по их разумению. И они это уже делают. Они самостоятельно собираются, самостоятельно волонтерят, самостоятельно борются, выдвигают свои идеи, стараются их донести. Их много, они активны. И ведь ты этого же хотел? По форме. Но содержание тебе, видимо, не нравится. А кто сказал, что твое видение воплощает то, что нужно гражданскому обществу? Может быть, оно как-то разобралось с этим без тебя, без твоего узкого круга, который страшно далёк от общества. И не удивляйся теперь, что проснувшееся гражданское общество так резко реагирует даже на танцующих в трусах звёзд. Звёзды тоже, как и ты, ещё не поняли, что общество проснулось, увидело все в другом цвете и сказало - хватит. Не нравится? Зато гражданское общество теперь есть. Вот и живи теперь с этим. Ты его разбудил.
10:32:22 22-12-2023
Голые звёзды (09:57:27 22-12-2023) Нам долго рассказывали о том, что вот нет в России гражданс... Вы слишком идеализируете человеческие желания бабла и секса. Проблема умных людей в том, что они думают, что другие тоже думают.
12:14:18 22-12-2023
Гость (10:32:22 22-12-2023) Голые звёзды (09:57:27 22-12-2023) Нам долго рассказы... . Вы пишете: "Проблема умных людей в том, что они думают, что другие тоже думают". То, что я думаю - это не моя проблема. Проблемы у тех, кто не думают. Они считают, что ничего не произошло и все само собой идет, как шло и ладно. А произошло уже очень многое. И старой, привычной им жизни давно нет. И такие всплески активности по поводу проявлений прошлой жизни будет все больше. Надо все-таки взять и подумать, что такое случилось и почему этого все больше и больше. И проблемы как раз будут возникать у тех, кто не думал, а оно воно как произошло, а ты вляпался и что же дальше. А дальше будет только так. Пора подумать.
12:45:00 22-12-2023
Гостю от автора комментария (12:14:18 22-12-2023) Гость (10:32:22 22-12-2023) Голые звёзды (09:57:27 22-... верните мне секс, наркотики, рок-н-ролл. нихачу я все вот это ваше
13:04:47 22-12-2023
Гость (12:45:00 22-12-2023) верните мне секс, наркотики, рок-н-ролл. нихачу я все вот эт... Первым занимайтесь дома, второе у вас никто не отнимал, за третье - изучите статью 228 УК РФ (это вообще очень увлекательная книга, почитайте на досуге).
10:34:20 22-12-2023
Голые звёзды (09:57:27 22-12-2023) Нам долго рассказывали о том, что вот нет в России гражданс... ого....)
12:23:08 22-12-2023
Голые звёзды (09:57:27 22-12-2023) Нам долго рассказывали о том, что вот нет в России гражданс... провластная демагогия
13:35:38 22-12-2023
Гость (12:23:08 22-12-2023) Голые звёзды (09:57:27 22-12-2023) Нам долго рассказы... Вы понимаете вообще, что такое демагогия?)))
13:08:25 24-12-2023
Голые звёзды (09:57:27 22-12-2023) Нам долго рассказывали о том, что вот нет в России гражданс... Так если нет идеологии,
09:58:32 22-12-2023
Содом и Гоморра, нет?
11:52:05 22-12-2023
Роман (09:58:32 22-12-2023) Содом и Гоморра, нет?... Это Жазель, француженка. Я признал её по ноге.
10:07:44 22-12-2023
Она (Ивлеева и ей подобные) себя считает звездой потому что мы ей это позволяем. Уберите её полностью с экранов наших телевизоров и через месяц о ней никто не вспомнит
12:03:55 22-12-2023
горожанка (10:07:44 22-12-2023) Она (Ивлеева и ей подобные) себя считает звездой потому что ... Не в телеэкранах дело.Дело в том, почему блогерши становятся миллиардершами и какую пользу они приносят обществу и Родине ? )
10:08:52 22-12-2023
Силовикам тоже захотелось полуголой вечеринки!? Ещё бы такая реклама прошла в эфире!?.. Дурной пример заразителен!..
10:14:50 22-12-2023
Силовики тоже хотели поучаствовать?
10:16:36 22-12-2023
Гость (10:14:50 22-12-2023) Силовики тоже хотели поучаствовать?... ага... вот им сейчас обиднее всего)
10:34:51 22-12-2023
Гость (10:14:50 22-12-2023) Силовики тоже хотели поучаствовать?... Посмотри видео с лолитой - блеванешь на монитор прям.
10:31:37 22-12-2023
Проблема в том, что это стало нормой жизни. Норма жизни, что толковые девочки, ученые, мозговитые кибербезопасники - будут годами ждать финансовой поддержки, а тут на камеру воздух испортил, зажигалку поднес - в сеть выложил, и вуаля - надцать миллионов в кармане.
10:31:55 22-12-2023
А кому мать родна
10:36:26 22-12-2023
А в это время боец - участник СВО на Камне просит не оставить свою семью.... запредельно...
10:46:19 22-12-2023
То им рожай новых россиян, по многу, то титьки не показывай...
11:02:23 22-12-2023
Вы там определитесь. (10:46:19 22-12-2023) То им рожай новых россиян, по многу, то титьки не показывай.... Да эти-то вхолостую шпилятся
13:58:26 22-12-2023
Вы там определитесь. (10:46:19 22-12-2023) То им рожай новых россиян, по многу, то титьки не показывай.... Кирпкоров только кал рожает.
10:55:44 22-12-2023
Кутузова бы туда со спичками
11:10:19 22-12-2023
Все завистники отписались? Вы-то со своими пивными брюшками даже в постели с женой ФУТБОЛКУ СНЯТЬ СТЕСНЯЕТЕСЬ
12:13:18 22-12-2023
Гость (11:10:19 22-12-2023) Все завистники отписались? Вы-то со своими пивными брюшками ... Вы откуда знаете? По своему опыту?
12:05:18 22-12-2023
засветила многомиллионное колье -------- И все? Больше ничего не засветила?
12:09:49 22-12-2023
Силовики приехали, потоптались и уехали,а вторая часть Марлезонского балета обрела продолжение.
16:36:56 22-12-2023
Эти лица не заработали статус иноагентов? Я бы хотела, чтобы всю эту аморалку за кордон выслали без права возвращения на 50 лет.
15:12:16 23-12-2023
гость (16:36:56 22-12-2023) Эти лица не заработали статус иноагентов? Я бы хотела, чтоб... Хотелка-то выросла?