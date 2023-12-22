В московский клуб "Мутабор" после почти голой вечеринки Ивлеевой нагрянули силовики

Там должна была состояться вторая часть мероприятия — на нее мог попасть любой желающий за 2,5 тысячи рублей

22 декабря 2023, 09:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Полиция нагрянула в московский клуб "Мутабор" после почти голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации журналистов, там должна была состояться вторая часть тусовки – на нее мог попасть любой желающий за 2,5 тысячи рублей. Силовики несколько часов никого не пускали в заведение и изучали записи с камер наблюдения. Предположительно, проверяли заведение на пропаганду ЛГБТ*.

Спустя час прокуратура собрала нужные материалы и уехала, а клуб начал принимать посетителей. На входе в заведение охрана просила гостей поправить одежду, если видела открытые части тела. Позднее в "Мутабор" приехала и сама Ивлеева – около 40 минут она провела за DJ-пультом, а после немного отдохнула на кровати со своим изображением. Люди к утру стали постепенно расходиться.

Напомним, что перед "открытой" частью в "Мутаборе" прошла вечеринка со звездами, среди которых заметили Филиппа Киркорова, Лолиту, Диму Билана и многих других. Артисты были облачены в откровенные наряды с полупрозрачными элементами одежды. Сама Ивлеева засветила многомиллионное колье, которое она надела на поясницу.

* Признано экстремистской организацией и запрещено в России