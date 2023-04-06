В Москве 14-летняя девочка, не знавшая о беременности, родила от 20-летнего

В один из вечеров у ребёнка заболел живот, а оказалось, что ей пора рожать

06 апреля 2023, 09:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

14-летняя школьница в Москве родила от 20-летнего мужчины. О беременности девочка не знала, пишет "МК".

Весной 2022 года восьмиклассница начала встречаться с молодым человеком, но вскоре эти отношения закончились. В один из вечеров у ребёнка разболелся живот, врачи скорой помощи заявили родственникам, что у девочки начались схватки.

Школьницу отвезли в больницу, где родился недоношенный мальчик, которого усыновила её мама. 20-летнего отца проверяют сотрудники полиции, видеть сына он отказался.