В Москве 14-летняя девочка, не знавшая о беременности, родила от 20-летнего
В один из вечеров у ребёнка заболел живот, а оказалось, что ей пора рожать
06 апреля 2023, 09:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
14-летняя школьница в Москве родила от 20-летнего мужчины. О беременности девочка не знала, пишет "МК".
Весной 2022 года восьмиклассница начала встречаться с молодым человеком, но вскоре эти отношения закончились. В один из вечеров у ребёнка разболелся живот, врачи скорой помощи заявили родственникам, что у девочки начались схватки.
Школьницу отвезли в больницу, где родился недоношенный мальчик, которого усыновила её мама. 20-летнего отца проверяют сотрудники полиции, видеть сына он отказался.
09:33:25 06-04-2023
не знавшая о беременности -- думала просто потолстела?
10:05:51 06-04-2023
Гость (09:33:25 06-04-2023)не знавшая о беременности -- думала просто потолстела?... Да все она знала. Не надо думать, что они такие наивные дурочки. Маманю обвела вокруг пальца, прикинувшись невинной овцой.
09:55:09 06-04-2023
Родила в 2022? Свежайшая новость...
15:07:34 06-04-2023
Гость (09:55:09 06-04-2023) Родила в 2022? Свежайшая новость...... Как вы читаете? Написано же черным по белому - "Весной 2022 года восьмиклассница начала встречаться с молодым человеком".
10:22:41 06-04-2023
Ну девочка не знала о беременности, допустим. А мать на нее полгода не смотрела, видимо?..
12:19:21 06-04-2023
Гость (09:33:25 06-04-2023) не знавшая о беременности -- думала просто потолстела?... да конечно. просто родителям врала, что поправилась. была такая (не в нашем регионе) в 13 родила, тоже родителям по ушам ездила. но мать-то куда смотрела - дочь жиреет на глазах, так к врачу отведи. а батя заставлял дочь крутить обруч, чтоб похудела. дуры малолетние, а родители недалёкие
12:42:41 06-04-2023
Девочка и родила? Чудеса, да и только! Новоявленная Дева Мария.